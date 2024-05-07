桌球／恭喜！林昀儒、陳思羽獲巴黎奧運混雙門票

我國桌球好手「小林同學」林昀儒和混雙搭擋陳思羽昨天雖止步WTT沙烏地阿拉伯大滿貫混雙16強，但今天仍有好消息，國際桌球總會（ITTF）今天公布巴黎奧運混雙參賽組合，共有7組選手透過世界排名拿到資格，包括寶島組合林昀儒／陳思羽。

ITTF今天公布最新世界排名，林昀儒／陳思羽混雙名列第5，兩人順利取得巴黎奧運攜手機會；世界排名第一的孫穎莎／王楚欽、世界排名第2的南韓組合林鐘勳／申裕斌及排名第3的日本早田希娜／張本智和也將前進花都。

奧運混雙共16籤，林昀儒3年前東京奧運和鄭怡靜打下混雙銅牌，寫下台灣桌球新頁，隔年改和陳思羽聯手，兩人WTT阿拉木圖挑戰賽奪冠，去年WTT突尼斯挑戰賽和WTT馬斯開特挑戰賽也登頂，透過世界排名取得巴黎奧運資格只待官方公布，今天也確定門票到手。

中華男、女桌在2月ITTF世界桌球團體錦標雙雙搶下巴黎奧運團體賽入場券，加上今天到手的混雙資格，確定和東京奧運一樣「滿額」出征7月26日開幕的五環盛會。