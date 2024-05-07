西濱新竹段貨櫃竄大火遮高架路視線 桃園也派消防車救援

西濱新竹新豐路段旁貨櫃燃燒起火，現場黑煙竄天，還影響到西濱高架道路上方行車視線。記者巫鴻瑋／翻攝

台61線西濱快速道路南向56公里處、新竹新豐路段，今天上午10時許突傳大火，但起火的卻是一旁工廠在空地上擺放的貨櫃，造成大量黑煙竄上高架橋遮蔽往來行車視線，就連桃園市消防局都派消防車前來支援，火勢雖剛控制，但現場一片焦黑，還需釐清起火原因。

新竹縣消防局表示，火警是在上午10點44分經民眾通報，第一時間不僅新竹出動5個消防分隊，就連桃園市都派遣3消防分隊前來支援，現場為貨櫃起火燃燒，且不止一個，而是4個貨櫃都在冒煙竄火，燃燒面積面約125平方公尺。