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西濱新竹段貨櫃竄大火遮高架路視線 桃園也派消防車救援
台61線西濱快速道路南向56公里處、新竹新豐路段，今天上午10時許突傳大火，但起火的卻是一旁工廠在空地上擺放的貨櫃，造成大量黑煙竄上高架橋遮蔽往來行車視線，就連桃園市消防局都派消防車前來支援，火勢雖剛控制，但現場一片焦黑，還需釐清起火原因。
新竹縣消防局表示，火警是在上午10點44分經民眾通報，第一時間不僅新竹出動5個消防分隊，就連桃園市都派遣3消防分隊前來支援，現場為貨櫃起火燃燒，且不止一個，而是4個貨櫃都在冒煙竄火，燃燒面積面約125平方公尺。
消防人員指出，經過灌救火勢在20分鐘內就獲得控制，但因貨櫃內仍不斷悶燒，只能出動怪手將燃燒物品挖出，灑水降溫避免復燃。至於是什麼原因起火、是否有易燃物造成，因現場目前一片焦黑，無法清楚辨識貨櫃內物品，還需要進一步釐清。
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