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俄羅斯門將護國神腳 阿金費耶夫稱幸運

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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俄守門員阿金。 美聯社
俄守門員阿金。 美聯社
地主俄羅斯在自家球迷面前再上演爆冷戲碼，踢退2010年冠軍西班牙，PK大賽擋掉兩球的俄羅斯門將阿金費耶夫（ Igor Akinfeev），賽後被視為奪勝英雄，然而他不居功，認為一切都是幸運女神眷顧。

俄羅斯與西班牙前120分鐘戰成1：1平手，將比賽逼入PK賽。先擋下科克（Koke）第3點的右腳勁射，西班牙第5點阿斯帕斯（Iago Aspas）試圖往球門中間突破，阿金費耶夫雖然向右撲，但腳正好擋下阿斯帕斯的球，俄羅斯PK賽4：3勝出，笑納1970年後首張8強門票，蘇聯解體後頭一遭。

「這純粹是好運」，阿金費耶夫說，「整個下半場和延長賽，我們所做的就是使盡全力保護球門，就是希望拚到PK賽，因為西班牙太難擊敗了。而一切就這麼發生了。感謝主，我們很幸運。」

俄羅斯教頭切爾切索夫（Stanislav Cherchesov ）歸功戰術奏效，唯有將比賽逼入PK賽，才有奪勝機會，「我不斷說服球員，這是唯一的方法。」

切爾切索夫不厭其煩地向每一位球員說明戰術用意，「我說的話比過去還要多，因為我不斷向他們解釋為什麼，要怎麼做。感謝主，我的球員了解我所說的，他們也信任我。」

在衛冕軍德國、歐洲強權阿根廷、「雙牙」西班牙、葡萄牙相繼中箭落馬，開賽前連地主球迷都不看好的俄羅斯，也燃起一絲奪冠希望，切爾切索夫說，「這麼多奪冠熱門紛紛提前出局，是從未發生過的事。這就是足球，你能說什麼？」

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