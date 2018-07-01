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想帶烏拉圭奪冠 蘇亞雷斯力甩「咬人」形象

世界日報 體育新聞組╱綜合報導
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想帶烏拉圭奪冠，蘇亞雷斯力甩「咬人」爭議形象。 美聯社
想帶烏拉圭奪冠，蘇亞雷斯力甩「咬人」爭議形象。 美聯社

在成為史上第一位連續三屆世足賽破門的烏拉圭球員後，蘇亞雷斯（Luis Suarez）的歷史地位已經毋庸置疑，30日在對葡萄牙的16強賽傳出精采助攻、協助烏拉圭獲勝後，更證明自己的全能身手。

然而，他非常努力，才能逐漸擺脫那個球迷心中「咬人」的形象。

蘇亞雷斯絕對是近年來國際足壇上最具爭議的人物之一，一方面，他才華洋溢，當專注於比賽時，他如同頂級殺手，曾經的零角度破門，成為世足賽永遠的精采瞬間，他是所有後衛的噩夢。

然而，2010年在阿賈克斯，他因牙咬對手遭停賽七場；2013年英超聯賽，他再次咬人、被停賽10場；2014年世足賽，他的咬人更是轟動足壇，被罰國家隊停賽九場。

無論球場上有多麼美妙的發揮，「咬人」的陰霾始終籠罩蘇亞雷斯頭頂，成為他最為醒目的標籤。

這次在俄羅斯，是蘇亞雷斯的第三次世足賽之旅，可能也是最後的一次。蘇亞雷斯說，自己已經成熟了很多，他也不再去回想過去的「劣跡」，只想著如何往前走、如何幫助烏拉圭奪冠。

儘管充滿爭議，但烏拉圭球迷仍將所有希望寄託於蘇亞雷斯，期待他的爆發，也期待他能在這個頂級舞台上為自己正名，成為真正意義上的偉大球員。

世足烏拉圭蘇亞雷斯

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