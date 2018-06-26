C羅12碼失手 葡萄牙在VAR爭議中晉級世足16強

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-26 10:23 用LINE傳送

C羅12罰球被擋下，一度讓葡萄牙嚇出冷汗。 美聯社

VAR （影像助理裁判）在攸乎B組16強門票的葡萄牙 與伊朗 一役扮演要角。葡萄牙藉夸雷斯馬（Ricardo Quaresma）世界波先馳得點，93分鐘裁判第3度以VAR輔助判決，伊朗獲12碼踢罰，加上「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo ）的12碼失手，一度讓葡萄牙嚇出冷汗，最終仍以1：1和局後淘汰伊朗，以分組第二進入16強賽，與A組龍頭烏拉圭一決生死。

葡萄牙在上半場的44分鐘都遭伊朗死守，直到第45分鐘才由34歲老將夸雷斯馬接獲席爾瓦（Adrien Silva）腳後跟短傳，在禁區外果斷起腳遠射打破僵局，攻入生涯首球，一併寫下隊史最年長進球紀錄。

賽前已有4顆進球的C羅，50分鐘在禁區被撞倒，VAR判定獲12碼罰球，一度有機會追平進球榜居冠的英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），但伊朗門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）精彩撲救，為比賽埋下變數。

葡萄牙教頭桑托斯（Fernando Santos）為愛將C羅抱屈，「讓看似毫無機會變成可能是所有世界頂尖球員所期待 ，功敗垂成肯定會讓他們相當難受，畢竟他們總是希望贏球，追求完美、拒絕失敗，當失敗時，他們肯定相當沮喪。」

比賽最具爭議發生在終場前16分鐘，C羅先是肘擊僅判黃牌，第90分鐘葡萄牙索亞瑞斯（Cedric Soares）手球，伊朗最終獲12碼罰球，由安薩里法德（Karim Ansarifard）操刀逼和；這兩次判決裁判皆以VAR輔助，但雙方都不滿意。

有別於賽後伊朗球員的淚水，伊朗教頭奎羅斯（Carlos Queiroz）抨擊VAR系統，認為C羅肘擊理當領紅牌，「我的球員需要尊重，所有人都認為VAR判定有瑕疵、充滿爭議。」