台積電開盤大漲22元 拉抬台股早盤勁揚逾300點

台股25日開盤指數為20,094.17點，大漲236.75點站上2萬點；台積電（2330）開盤價為788元，上漲22元。台股早盤一度勁揚逾300點，來到20,171點。

群益投顧表示，大盤指數強彈後回測守住多方缺口，氣勢弱中透穩，反彈走勢未結束。指數看月季線區間，關注美台科技龍頭財報法說與PCE。

操作題材可留意： 1.德儀營運展望樂觀，類比IC歡喜迎春風─德儀暗示客戶庫存有望見底，展望第2季，消費電子及通訊可望復甦，工業方面，部分廠商也已落底，隨著庫存水位改善、價格趨穩，將帶動PMIC產業溫和復甦，相關類比IC業者營運可望回溫。 2.房市近16年來最旺，強震驅動改建商機─住展房市風向球3月亮出近16年以來第一顆黃紅燈，花蓮強震突顯老宅重建迫切需求，蔣萬安宣布北市進入大都更時代，內政部預計三個月內提出都更條例修法草案，可望加速危老都更進行。

周四（25日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,085.8點，下跌375.12點、跌幅0.98%，S&P500指數下跌0.46%，那斯達克指數下跌0.64%，費半指數上漲1.96%。台積電ADR上漲2.71%。

三大法人周四集中市場合計賣超242.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超246.3億元，投信買超31.3億元，自營商（自行買賣）買超4.5億元，自營商（避險）賣超32.3億元。

美國股市周四收低，因投資人憂心經濟成長放緩和通膨居高不下，美股三大指數和公債全面下挫，但跌幅隨半導體股反彈而收斂。微軟和 Alphabet 盤後公布出色業績，帶動科技股大漲。

Meta發布令人失望的業績後大跌近11%；IBM大跌逾8%，微軟(Microsoft)下跌2.5%；英特爾盤後則急挫8%，該公司預測的第2季營收和利潤低於市場預期。美國10年公債殖利率上揚至4.706%，延續本周的震蕩走勢。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局1.63億元偏空部位，自營商則布局0.24億元偏空部位。外資選擇權淨偏空部位增至1.69億元；自營商偏多部位小增至3.87億元，兩主力仍呈對作格局，綜合金流中性偏多看待。選擇權未平倉部分，5月W1週選賣權最大未平倉上升500點至19,300點，買權最大未平倉下降100點至20,300點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤大幅加碼3,655口空單，日盤則大幅加碼3,703口空單，未平倉淨空單增至-17,228口；十大特定法人加碼2,916口空單至-7,220口。外資周三夜盤轉向做空，周四日盤續加空單，顯示指數拉高後，外資重新做空的意圖，偏空看待。十大特法空單小增，偏空看待。

Meta 財報利空帶動台指顯著拉回，將周三追價的多單籌碼全數套牢，指數鄰近下彎月線，外資籌碼轉向偏站賣方，恐引導台指向下二次測試季線。近期台指處在月季線震盪的中性格局，加上美股財報的公布使震幅放大，後等待兩均線收斂表態多空。