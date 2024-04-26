大雨特報 台南市、高雄市雷雨轟炸 慎防淹水

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台南市、高雄市大雨特報，今天台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及土石流。

今天鋒面影響，且西南風明顯偏強，天氣相當不穩定，降雨範圍廣，易有短延時強降雨。西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，中南部地區則有局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

鋒面附近易有對流雲系發展，應注意短延時強降雨及所伴隨的雷擊、強陣風，行車用路注意安全。

氣溫預測方面，今天北部及宜、花低溫21、22度，其他地區為23至24度，白天由於雲多下雨，西半部、東北部及東部高溫約27度左右，東南部約29度。

此外，今天馬祖有低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；下午起桃園至苗栗及蘭嶼、綠島將有較強陣風，注意安全。今天適逢大潮，中南部應留意低窪地區積淹水的現象。