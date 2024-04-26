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女酒後自摔擦傷…台南警關心傷勢 驚見她是持毒通緝犯
49歲崔姓女子昨下午1時許騎機車，經台南安平區健康三街自摔致手部擦傷，台南市警四分局員警發現後上前關心，崔女神情緊張且身上散發酒氣，查驗身分竟是名通緝犯，呼氣酒測達每公升0.20毫克，但無法通過觀察測試，還查獲安非他命2小包及吸食器，立即將她逮捕歸案。
市警四分局育平派出所員警巡邏時，發現崔女疑酒後騎車自摔，手部擦傷，員警上前關心，詢問她是否叫救護車來處理傷口，但她說不用，然而，員警察覺到崔女神情緊張且舉止可疑，經查身分後，發現她竟是台南地檢署發布不能安全駕駛罪的通緝犯。
崔女身上散發酒氣，經呼氣酒測值達每公升0.20毫克，但無法通過測試，並在隨身袋子內查獲安非他命2小包、共0.62公克及吸食器等物。員警當場將她逮捕，並帶回派出所調查，尿液初篩也呈陽性反應。
警詢後，依不能安全駕駛通緝犯歸案外，涉違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌也移送台南地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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