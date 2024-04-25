性工作者公開台男平均長度、估8成曾買春 男友挺：這行有福報

曾經是《博恩夜夜秀》的主持人、喜劇演員曾博恩，昨(24)日在YouTube頻道新節目《初識啦！阿博》的試播集中，訪問23歲的性工作者「可愛」(化名)與其32歲的男友Kevin。訪談中，「可愛」認為台灣男生大約八成以上曾經買春，且生殖器平均長度大約落在12公分左右。

由於兩人受訪的地點是汽車旅館，他們不諱言也來過這裡開房，兩人的關係是前客人與性工作者，Kevin成為她的客人後轉為男友，如今兩人已在一起4年多。

曾博恩坦言，自己從未買春過，所以對性工作者這一行非常好奇。「可愛」透露，她一週上5天班，每天工作8小時，平均來說，每小時會接待一名客人，月薪則是60萬。「可愛」更透露，現在性工作者人數很多，一家店大約有80名小姐，光是台北市林森北路上就有12家店。

談及工作經驗，「可愛」表示，根據她的經驗值，台灣男生生殖器的平均長度為12公分，且認為台灣男生買春比率高，推估「10個人大概有8個吧！」，消費門檻也很低。雖然是性工作者，但「可愛」拒絕無套性愛及使用用過的情趣用品，也會在對方使用性暴力時阻止動作。她透露曾經遇過會掐脖子還邊叫「小母狗」的客人，讓她當場請對方停止。

至於如何看待女友的行業，Kevin則表示：「這行高度技術會有福報」。坦言雖然女友是性工作者，但還是會擔心她是否在工作時被性騷擾。