玉晶光兩大新動能挹注 今年營運再拚新高

光學鏡頭大廠玉晶光今年受惠兩大美系客戶VR/MR產品拉貨，推升首季營運創同期新高，加上今年有望取得iPhone 16系列潛望式鏡頭訂單，6月有機會出貨，兩大新成長動能挹注下，全年營運將優於去年，力拚挑戰2022年的歷史高峰。

玉晶光3月合併營收新台幣19.6億元，月增率47.57%，年增率86.32%，寫下有史以來最旺3月，也帶動首季營收創歷年同期新高。玉晶光表示，來自2家美系客戶的VR（虛擬實境）/MR（混合實境）新產品出貨挹注，營收占比達20%，後續拉貨動能視市場需求狀況而定。

法人分析，玉晶光近年開發VR/MR產品有成，除了打入蘋果Vision Pro產品供應鏈，提供pancake透鏡產品，且幾乎是獨家訂單，目前也取得第二代產品的開發案，但按照蘋果的供應策略，未來推估將有第2家供應商出線；而玉晶光另一客戶Meta的VR產品，在歷經一陣子的訂單萎縮後，首季再重啟拉貨動能，玉晶光也取得次世代產品開發案，但實際推案和貢獻時程尚待觀察。

除了華為、Meta之外，玉晶光主要客戶為蘋果，貢獻8、9成左右的營收占比，其中以手機鏡頭訂單為大宗，占比達8成左右。

玉晶光指出，第3、第4季通常為全年旺季，首季也有手機拉貨動能，包括Andorid客戶和美系客戶訂單挹注，第2季則為淡季。

此外，蘋果iPhone傳出在中國銷量不佳，但法人認為，蘋果針對單一元件通常會維持至少兩家供應商的策略，玉晶光可取得的訂單遠遠大於供給，玉晶光前幾年積極擴充產能，目前產能提升的腳步放緩，首要目標專注於良率提升。

市場傳出，蘋果新一代iPhone 16系列，將會擴大潛望式鏡頭導入機種，16 Pro和16 Pro Max都將配備，法人指出，玉晶光有望取得16 Pro潛望式鏡頭訂單，若認證順利，最快6月有機會出貨，再添今年新動能。對此，玉晶光表示，目前還在認證過程中。

玉晶光2023年每股盈餘達27.25元，連續5年賺逾2個股本，營運高峰為2022年的29.06元，法人看好，在VR/MR產品拉貨，以及潛望式鏡頭訂單兩大新動能挹注下，全年營運將優於去年，力拚挑戰2022年的歷史高峰。

玉晶光目前生產據點主要位於中國廈門和台灣台中，廈門已投入至少百億元的資本支出打造生產基地，是後進者難以跨越的產能門檻。

至於許多供應鏈紛紛啟動南向計畫，玉晶光表示，目前還沒有被客戶要求，但要重新打造一個生產基地不容易，尤其人才養成難度高，且相機模組體積小，運送上不需要擔心，也因此較無迫切遷移計畫；玉晶光將全面配合政府與蘋果在永續和ESG的相關政策。