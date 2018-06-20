分組賽氣走德國 墨西哥教頭證明「真行」

世界日報 編譯組／綜合報導 2018-06-20 15:16 用LINE傳送

飽受批評的墨西哥足球隊總教練證明自己價值。 美聯社

2018年世足 賽墨西哥 隊大爆冷門，以1比0氣走上屆冠軍德國 隊，舉國歡騰。兩年多來飽受墨西哥人民、輿論冷酷批評的總教練歐索里歐（Juan Carlos Osorio），總算一吐怨氣，用實力證明自己價值，告訴批評者「你們是錯的」。

57歲的歐索里歐自2015年執掌墨西哥國家隊後，這位哥倫比亞籍、在美國接受教育的教頭，上任還不到一年，大多數教練擁有的蜜月期還沒過，該國無情球迷便頻頻要求「解雇他」。

也因此，17日在世足賽上贏了德國隊，這個可說是墨西哥至少十年來最重要的勝利之後，球員們紛紛站出來替她說話。

墨西哥足球隊隊長兼精神領袖Rafa Marquez用西語表示，他們要把勝利給歐索里歐。

球員之一Miguel Layun說，歐索里歐必須處理很多事情，但他一直非常努力。Layun在比賽結束後開始抽泣，他說：「眼淚是因為我們有太多情緒。」

即使最嚴厲的批評者，也不得不承認歐索里歐這場戰役的貢獻。為在世足賽做好準備，德國隊通過最先進的分析軟體，處理各隊數據，並讓球員隨身攜帶能提供即時反饋的設備，教練團在比賽期間，也多利用先進設備。

而歐索里歐則利用多色筆，在離開他身邊不遠處的筆記本上不斷記錄。這支筆在17日，顯得比USB線更明亮、強大。

墨西哥隊一開始就利用其優越速度反擊德國隊，打亂德國隊賽前的策略。

德國隊總教練Joachim Low表示，墨西哥隊使用的戰術與他們預期不同，他們在場上無法處理，也使德國隊當天隊伍看起來很緩慢。

歐索里歐接受擔任墨西哥隊教練，實現他擔任世足賽教練的夢想，他深知自己面臨著艱苦的前途。

執掌墨西哥隊兵符後，墨西哥在世界盃資格賽以A組第一晉級，但在2016年美洲盃中，八強賽遭智利以0比7血洗，各界批評聲達到最高點。

在墨西哥舉行最後一場世足賽熱身賽結束，球迷在場上呼喊的不是歡呼，而是「開除歐索里歐」（Fire Osorio）這幾乎讓他執教畫下句點，甚至有人認為：「既然他那麼強，為何哥倫比亞不找他帶隊？」

他的帶兵方式，48場比賽改變48次陣容與過去教練相差很多。他透過觀看龐大的比賽影片，從中找到想法和缺失。去年冬天他去了歐洲，與教練、球員、前球員、記者談話，那次訪問後，他讓球隊增加一名按摩師、治療師與一名睡眠教練。

墨西哥隊歷史上得分最多的Javier "Chicharito" Hernandez說，某種方式上，他認為歐索里歐是天才，「他有很多知識，你可以和他談論一場比賽或一名球員，他給你看他的足球方式與他看球員的方式，也會告訴你想學的知識」。

一開始，即使是球員也不知如何看待他們的教練，但歐索里歐的忠誠和誠實贏得球員信任。

Marquez說，過去幾年，他看到16名教練在國家隊中來來去去，「我感謝他把我列入國家隊陣容，讓我再次參加世界盃。」