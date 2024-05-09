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母罹難父插管…嘉義火警受災戶三姐妹陷困境 善款湧入學校

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣太保市近日發生火災，一家七口3人命喪火窟，倖存柯姓父親燒燙傷住院，就讀國小的三姐妹由姑姑照顧，校方開設教育儲蓄戶助後續就學，湧進許多愛心令人感動，今早有名退休羅先生特地從彰化南下捐款，嘉義市不動產開發公會前理事長呂冠衡也捐款50萬元。

70多歲從事裝潢退休的羅先生，今早從彰化一路導航到義竹鄉南興國小，才發現並非火災三姐妹就讀的學校，後來有老師協助更改導航地址，幾經波折，順利抵達太保市南新國小，羅先生親自將1萬元，交給校長莊政道，校方被羅先生善行深深感動。

羅先生說，早上從彰化出發，設定導航卻跑到義竹男興國小，在老師幫助下更改導航地址，才順利到達太保南新國小。自己早期生活相當困苦，平常也過習慣辛苦日子，聽聞三姐妹家中遭遇變故，就覺得非常「心酸」，希望盡微薄之力，幫助三姐妹度過難關。

太保市長鄭淑分說，母子三人後事已由禮儀社處理，她將募集民間力量，負擔母親和二位兒童全部喪葬費用，公部門救助金、死亡金及每月津貼等，公所社會課全力辦理中，另還有幾名愛心人士，透過她和議員黃榮利，將善款捐給學校助三姐妹讀書費用。

呂冠衡說，聽聞這場噩耗令他鼻酸，他與學校溝通後，決定捐款50萬元，長期提供三姐妹就學期間這6年當中，生活三餐及學校相關必要使用，盼讓孩子在就學過程順利成長。

嘉太工業區快又潔公司老闆張裕隆得知南新國小學童的不幸，今早捐出5萬元善款，公司員工得知老闆的善舉，也陸續集資500、1000元善款，共募集1萬8千多元。朴子扶輪社社長張秋林也發動社友愛心捐款，正在集資中，盼給予三姊妹一絲溫暖。

為協助三姐妹日後就學及生活，太保市南新國小開設教育儲蓄戶，預計募款200萬元，三階段移轉供未來國中、高中、大學使用，專戶名稱「嘉義縣太保市南新國民小學教育儲蓄戶」，銀行及代碼名稱：617-0105嘉義縣太保市農會，帳號：00105-16-00-94362，備註：柯家三姊妹教育基金。

嘉義縣太保市南新國小成立教育儲蓄專戶，預計募款200萬元助三姐妹就學事宜，彰化一名退休男子今早特地驅車捐款。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市南新國小成立教育儲蓄專戶，預計募款200萬元助三姐妹就學事宜，彰化一名退休男子今早特地驅車捐款。記者黃于凡／翻攝

嘉義 彰化 捐款

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