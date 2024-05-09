SMAT調查：超過九成立委支持政府推動電動運具發展

台灣智慧移動產業協會(Smart Mobility Association Taiwan, SMAT)對本屆立委進行調查，今天公布結果，有70.5%立委認為台灣電動運具政策落後世界各國，93.4%立委支持推動電動運具發展，進行本次調查的山水民調總經理何麗萍指出，超過九成立委支持中央政府推動電動運具發展。

SMAT今天舉辦運具轉型「有共識，AI內閣快落實」記者會，並公布對本屆立委進行的「2024電動運具產業調查報告」。何麗萍指出，各黨立委認為推動電動運具產業最重要的目標為，環境永續60.7%、淨零轉型60.7%、空汙防治54.1%，都和環境保護高度相關，顯示電動運具能與環保議題高度連結。

何麗萍指出，SMAT提出希望加速推動電動運具轉型的「電動機車333政策」獲88.5%立委支持，其中衛環委員會受訪立委支持度88.9%，經濟委員會和交通委員會受訪立委全都支持333政策。

SMAT理事長邱俊榮表示，2019年電動機車新售比例為18.7%，國發會核定永續目標時，提出要在2030年新能源機車新售比達到35%，但是2023年電動機車的新售比僅9.1%，連10%都不到，因此SMAT倡議推動「電動機車333政策」。

邱俊榮指出，「電動機車333政策」為經濟部提供機車行電動機車銷售獎勵金每輛3千元、環境部恢復新購電動機車民眾補助每輛3千元、交通部補助使用者電池資費每月3百元。期盼新內閣上任後，各部會能共同落實國發會訂定的目標，讓台灣走進淨零碳排的前段班。