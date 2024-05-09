快訊

證件拿出來！ 2024母親節樂園優惠快追 2大樂園「媽媽免費」、這1家「只要1元」

影／中彰交界溪尾大橋驚見2鴕鳥逛大街 警民聯手圍起來

沈建宏遭控約砲！前女友改口認：他劈一次腿而已

SMAT調查：超過九成立委支持政府推動電動運具發展

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣智慧移動產業協會(Smart Mobility Association Taiwan, SMAT)對本屆立委進行調查，今天公布結果，有70.5%立委認為台灣電動運具政策落後世界各國，93.4%立委支持推動電動運具發展。記者歐陽良盈/攝影
台灣智慧移動產業協會(Smart Mobility Association Taiwan, SMAT)對本屆立委進行調查，今天公布結果，有70.5%立委認為台灣電動運具政策落後世界各國，93.4%立委支持推動電動運具發展。記者歐陽良盈/攝影

台灣智慧移動產業協會(Smart Mobility Association Taiwan, SMAT)對本屆立委進行調查，今天公布結果，有70.5%立委認為台灣電動運具政策落後世界各國，93.4%立委支持推動電動運具發展，進行本次調查的山水民調總經理何麗萍指出，超過九成立委支持中央政府推動電動運具發展。

SMAT今天舉辦運具轉型「有共識，AI內閣快落實」記者會，並公布對本屆立委進行的「2024電動運具產業調查報告」。何麗萍指出，各黨立委認為推動電動運具產業最重要的目標為，環境永續60.7%、淨零轉型60.7%、空汙防治54.1%，都和環境保護高度相關，顯示電動運具能與環保議題高度連結。

何麗萍指出，SMAT提出希望加速推動電動運具轉型的「電動機車333政策」獲88.5%立委支持，其中衛環委員會受訪立委支持度88.9%，經濟委員會和交通委員會受訪立委全都支持333政策。

SMAT理事長邱俊榮表示，2019年電動機車新售比例為18.7%，國發會核定永續目標時，提出要在2030年新能源機車新售比達到35%，但是2023年電動機車的新售比僅9.1%，連10%都不到，因此SMAT倡議推動「電動機車333政策」。

邱俊榮指出，「電動機車333政策」為經濟部提供機車行電動機車銷售獎勵金每輛3千元、環境部恢復新購電動機車民眾補助每輛3千元、交通部補助使用者電池資費每月3百元。期盼新內閣上任後，各部會能共同落實國發會訂定的目標，讓台灣走進淨零碳排的前段班。

立法院 電動機車 電動車

延伸閱讀

外交部提告徐巧芯 吳釗燮：衝擊行政立法關係、很傷心

在野立委18日登太平島行程曝光 周五立院表決完就出發

賴團隊否認與周萬來接觸 賴清德下周二宴請綠委

農產品市場交易法初審 壟斷、操控價格罰則無共識

相關新聞

賴清德宴請綠委沙盤推演國情報告？ 吳思瑤：沒特別議題

民進黨在立法院表決16連敗，身兼民進黨主席的準總統賴清德下周二將宴請民進黨立委，傳出除慰勞執政黨立委外，也要討論賴清德上...

議員疑市場改建違反程序 柯文哲嗆：當年審預算是白癡

國民黨台北市議員游淑慧追打魚果市場爭議，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，每一筆預算都在議會審查通過，他只想問所有出...

在野立委18日登太平島行程曝光 周五立院表決完就出發

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月16日率國民黨及民眾黨立委登太平島，由於怕影響立法院17日議案，因而決定延後日...

駐立陶宛代表處改名？ 吳釗燮：不會被改也不接受

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日在立陶宛大選前再度重申，認為台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名...

太魯閣眼淚流三年仍有遺骸 張啟楷籲勿讓眼淚白流

2021年台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道口翻車釀49死，後來陸續在現場發現遺骸和遺物，近日右發現11名罹難者遺骸。民眾黨立委...

駐立陶宛代表處改名？ 外交部：必須雙方協商決定

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日在立陶宛大選前再度重申，認為台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。