台東人氣最旺裝置藝術倒了 遊客：每張都是經典回憶！

台東人氣最旺裝置藝術品「千變萬畫」大相框，因長年飽受海鹽侵蝕，基於安全考量，市公所今天辦理拆除，吸引遊客及攝影愛好者見證送別。有遊客回憶說：「他和先生婚紗照，就在這相框拍的」。另有攝影大師不捨的說：「這個大相框，讓他拍了超過上萬張底片，每張都是經典」。

座落在台東市海濱公園的裝置藝術品「千變萬畫」大相框，24年前由知名蘭嶼達悟族藝術家夏曼．瑪德諾．米斯卡創作，因與國家地理頻道的相框裝相似，但角度又不盡相同，要倒不倒的相框意外一舉爆紅，國內更有不少景點，也抄襲這項創意，形成一股景點風潮。

不過，由於大相框使用鋼材創作設計，又比鄰海邊，長年受到海鹽侵蝕下，外觀已鏽蝕損壞嚴重，經過市公所評估後，認為恐會對民眾構成維安因子，決定於今天上午拆除。工程人員用怪手小心翼翼先挖掘底部，再用砂輪機切割鋼材，經過3小時的作業，紅色大相框終於被推倒下。

許多遊客及攝影愛好者趕緊趁拆除空檔，前來見證送別。以免有工安問題，工程單位設起封鎖線禁止靠近工區。來自台北的張小姐說「她和先生昨晚就來台東，就是為了看它最一眼，因為和先生的婚紗照，就在大相框裡拍的」。也有市民說「每天早上復健都會見到它，走到有感情了」。

另有徐姓攝影師不捨的說，「這個大相框，讓他拍了超過上萬張底片，每張都是經典。」因為相框是可以穿透，所以每個時間每個角度都呈現著不同的視野，背景拍無敵太平洋海景，也可以拍到美麗的中央山脈和海岸山脈，好天氣還可以遠望到綠島和蘭嶼。