【重磅快評】台灣能源轉型卡關了？

時序過了立夏，霧季接近尾聲，日照時間增加，照理說供電應該趨於穩定，但現況不然，無預警停電頻率增加，民眾的不便明顯增加，根本原因當然是缺電、電網不穩。但經濟部美花部長嚴詞否認缺電、電不夠，對民眾質疑能源政策缺失也強力否認，甚至仍在為非核家園護航，連蔡總統也出面為非核家園發言，看來無預警停電會更惡化。

停電的重災區不只桃園，各地都瘟疫般染上；民眾感謝台電同仁的努力，不管停電的戶數再多，都立刻出動在最短時間復電；雖然電價調漲不曾緩下腳步，台電的負債數字也不停地攀上高峰。但民眾瞭解問題出在能源政策錯誤，直屬長官都是電力的門外漢，台電揹能源政策錯誤的黑鍋，吞下窩囊的指責，其實能維持供電已不容易了。

能源政策錯誤關鍵在於「七分政治、三分電業」的本質，「減煤、增氣、展綠、非核」的能源轉型宣示，從來只是說說而已，除了非核家園是鐵板一塊，認真照政治宣示推動，其它三項在不能缺電前提下，都只是說說而已，現況是綠不展、氣狂增，燃煤壓不下來，雖然呼應2050零碳排，2025也有階段性目標，但看來都只動嘴，現況接近開倒車。

執政黨陳水扁公元兩千年贏得政權，不好久即宣布核四停建，在那個時空，反核很能吸納選票；之後十年，核四停工、復建、延後商轉、應執行預算的多次反覆，島內民意傾向非核；這麼多周折，到2011年福島核災後，非核瞬間由島內民意升高為地球村的共識，就連核電大國德國也關了境內所有核電廠，不足的電靠歐洲鄰國供售。

台灣首次核四停建迄今二十餘年，世界的核電科技及產業有很大的變化，核融合、核電廠小型化等，更大的變化是核電廠褪下恐怖外觀，尤其年輕族群不再拒絕核電，這情況台灣也不例外，雖然非核家園還是能源轉型的鐵板一塊，但至少已開始碰觸。

和碩董事長童子賢轉述賴清德與他談核電廠，從內容看，賴清德對核電所知有限，但願意碰觸已是極大的進步；不必在意他們要「剷平」核一、核四的用詞，他們不可能知道核電廠近四公尺厚重磅混凝土雙層圍阻體，模擬波音767撞擊都傷不了，這樣的談話顯得外行；但願意接觸核電議題，才能真正認真討論能源轉型，思考台灣缺電的解決對策。

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