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今年首颱下周可望生成？ 氣象署：有低壓發展可能

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署預報員張竣堯表示，目前在美國預測模式發現下周有低壓發展可能，主要位於菲律賓東方海面，但其他模式觀測訊號較低，還要再觀察。示意圖。本報資料照片
中央氣象署預報員張竣堯表示，目前在美國預測模式發現下周有低壓發展可能，主要位於菲律賓東方海面，但其他模式觀測訊號較低，還要再觀察。示意圖。本報資料照片

氣象專家賈新興今表示，根據歐洲系集式預測來看，位於菲律賓東南方外海，有熱帶性低氣壓可望於周六、周日生成，下周可望形成今年首個颱風「艾維尼」。對此，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前在美國預測模式發現下周有低壓發展可能，主要位於菲律賓東方海面，但其他模式觀測訊號較低，還要再觀察。

張竣堯指出，接近夏天本來就陸續有熱帶擾動發展，目前在美國預測模式發現下周有低壓發展可能，主要位於菲律賓東方海面，但其他模式觀測訊號較低，後續包括路徑、強度、是否生成都仍要再觀察。

張竣堯表示，若下周生成今年首個颱風，在歷史資料上並非特別早，2019年最早在1月1日就有生成「帕布颱風」，若到7月都沒有颱風生成則偏晚，像是1998年7月9日才生成首個颱風「妮蔻兒」。

美國 菲律賓 颱風

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