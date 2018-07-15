世足史上第4支贏6場卻未奪冠 比利時：沒有遺憾

聯合新聞網 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-15 09:39 用LINE傳送

比利時德布勞內(中)擁抱隊友。 美聯社

比利時 在季軍戰以2：0擊敗英格蘭 、榮登隊史世界盃最佳戰績，對這群國內青訓培養出的「黃金一代」來說，雖然不是個完美的結局，但仍是美好的一役，中場大將德布勞內（Kevin De Bruyne）就說，「沒有遺憾。」

比利時在本屆7場比賽攻進15球，不但是所有參賽隊伍中最多，大部分也屬於真正的運動戰進球；在昨役梅烏涅爾（Thomas Meunier）開賽第4分鐘就取得開門紅後，比利時累計10人在俄羅斯有破門紀錄，和1982年的法國及2006年的義大利並列史上最多。

另外，比利時全部只失6球，演出3場「完封」，其中英格蘭就貢獻了2場；只在4強戰輸給法國的他們，成為繼1974年波蘭、1990年義大利和2010年荷蘭之後，史上第4支贏了6場比賽卻無法捧冠的隊伍。

「在足球裡，有時候必須接受輸球事實，我們踢了7場只輸1場，但我們不是跟業餘隊打，是跟法國這樣的明星球員一同在大舞台上，我們很驕傲能在世界盃成為第3名。」德布勞內說道。

德布勞內笑稱，和上一屆世界盃以及2年前的歐國盃比起來，這已經是最佳成果，至於2020年會不會再隨隊出征歐國盃，他說，「如果教練選我，我就會踢，但其他球員需要時間決定要不要續戰，一年要踢60場到70場比賽不容易。」

比利時超越1986年時隊史創下的第4名佳績，改寫高掛32年來的紀錄，主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）與有榮焉，「這是個成功的旅程，但在足球裡你必須向前看，試著在下一戰成長。」