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台中女老師和少女性交 傳「等下換我也me too」成鐵證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某國中女老師和女同學曖昧，多次帶她上汽車旅館接吻、摸胸下體，還用手指性交，曝光後一度全否認，檢方查出她曾傳訊說「跟你打砲」、「摸到很濕」及「等一下換我也me too」等語，法院考量少女家屬不追究，依對14歲以上未滿16歲女子性交等5罪判她11月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，女老師2023年在國中任教期間，和班上1名國三女同學常常傳LINE互動，更頻有曖昧言詞，去年5月某日凌晨1點多，女老師還開車載少女上汽車旅館，酒後對她親吻、吸吮脖子。

女老師後來又陸續在6、7月間，分別利用少女學校晚會、畢業典禮時，帶少女回家、上汽車旅館，對她摸胸、下體甚至是以手指性交。由於少女常常深夜未歸，或是一出門就一整天，回家後脖子上又有吻痕，家人察覺異狀一問之下才曝光。

檢方訊時，女老師堅決否認犯行，辯稱和少女最多就是親吻、擁抱，有觸碰到她背部、胸部，但沒有性交，但坦承有在少女脖子種草莓，並稱之後斷斷續續聯絡，少女可能情緒就比較大，她知道自己身分不應該跟少女是這樣的情況，對方就較沮喪。

但檢方勘驗2人的對話發現，女老師曾傳訊稱「從跟你打砲後，我就沒跟別人打過了」、「真的每次都摸到很濕」，還說「這些對話太危險」、「等一下換我也me too」，並提醒少女記得刪對話紀錄，檢方不採信其辯詞依法起訴。

台中地院審酌，少女國中老師本應遵守師生分際，卻不能克制自己情慾衝動對少女性交、猥褻，考量女老師當時年僅24歲，年輕識淺、血氣方剛，最後終於坦承也當庭和少女及其父親道歉，目前已非在學校任職。

少女父親也說，他們不要求女老師賠償，對方知錯能改，才是他們要的，希望她不要再和少女聯繫；法院審理後依4個對於14歲以上未滿16歲之女子猥褻、1個性交，共判女老師11月，緩刑2年，並禁止和少女見面、接觸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊姓女老師和國三女同學曖昧，還載去汽旅摸胸、性交。示意圖／ingimage
楊姓女老師和國三女同學曖昧，還載去汽旅摸胸、性交。示意圖／ingimage

汽車旅館 猥褻

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