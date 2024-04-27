挑戰1年賺3260萬！富翁放棄名下財產露宿街頭 10個月後財產數字曝光

《每日郵報》4月21日報道，一位百萬富翁麥克（Mike Black）2020年7月決定放棄他名下的財產，以進行一項社會實驗－－證明自己能在1年內賺100萬美元（約新台幣3260萬）。麥克以露宿街頭開始挑戰，惟他因健康問題被迫在第10個月結束，期間共賺6.4萬美元（約新台幣208萬）。

他在影片中透露「賺錢挑戰」的初衷是為鼓勵自己那些在疫情中生意失敗的朋友們重建人生，並證明只要努力工作就能成為百萬富翁。麥克表示，儘管未完成挑戰，但這仍不失為是一次成功的實驗，因他證明通過決心是有可能重建人生。

麥克通過網上銷售他人不要的家具賺到第一筆款項－－300美元（約新台幣9800元），這項生意讓他在一個月後租到住處。在挑戰開始後的第三個月，他開始推出自己的個人咖啡品牌。

但第四個月麥克突然接到父親確診癌症的消息，他並發現自己健康狀況開始轉差，也因此質疑這項挑戰：「健康和家庭比挑戰重要得多，所以我決定停止整個項目。」最終他在第10個月結束挑戰。

My response to everyone learning about me and the project I started 3 years ago called million dollar comeback…



Spoiler alert this project had nothing to do with homelessness and it’s 2024… you shouldn’t blindly believe a headline you read. pic.twitter.com/xo2EOLMUGo — Mike Black (@theMikeBlack1) 2024年4月21日

延伸閱讀：

網傳大富豪投資方案 聲稱公司擬售一半股權籌1億

前TVB花旦進軍內地擔大旗演抗日話劇 坦言挑戰極大︰跳出舒適圈

文章授權轉載自《香港01》