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挑戰1年賺3260萬！富翁放棄名下財產露宿街頭 10個月後財產數字曝光

香港01／ 撰文／官祿倡
麥克在2020年7月決定放棄他名下的財產，開始進行「在1年內賺100萬美元」的社會實驗。圖／翻攝自@theMikeBlack1 on X
麥克在2020年7月決定放棄他名下的財產，開始進行「在1年內賺100萬美元」的社會實驗。圖／翻攝自@theMikeBlack1 on X

《每日郵報》4月21日報道，一位百萬富翁麥克（Mike Black）2020年7月決定放棄他名下的財產，以進行一項社會實驗－－證明自己能在1年內賺100萬美元（約新台幣3260萬）。麥克以露宿街頭開始挑戰，惟他因健康問題被迫在第10個月結束，期間共賺6.4萬美元（約新台幣208萬）。

他在影片中透露「賺錢挑戰」的初衷是為鼓勵自己那些在疫情中生意失敗的朋友們重建人生，並證明只要努力工作就能成為百萬富翁。麥克表示，儘管未完成挑戰，但這仍不失為是一次成功的實驗，因他證明通過決心是有可能重建人生。

麥克通過網上銷售他人不要的家具賺到第一筆款項－－300美元（約新台幣9800元），這項生意讓他在一個月後租到住處。在挑戰開始後的第三個月，他開始推出自己的個人咖啡品牌。

但第四個月麥克突然接到父親確診癌症的消息，他並發現自己健康狀況開始轉差，也因此質疑這項挑戰：「健康和家庭比挑戰重要得多，所以我決定停止整個項目。」最終他在第10個月結束挑戰。

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文章授權轉載自《香港01》

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