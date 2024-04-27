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NCC委員提名爭議多 趙少康：未先溝通 在野應聯手全擋下

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲（左起）、羅智強、張嘉郡、葉元之日前在立院黨團舉辦記者會，表示國家通訊傳播委員會（NCC）傳出新人事，執政當局利用報派NCC新任委員來測風向，提名具有爭議的人選，國民黨將會反對到底。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲（左起）、羅智強、張嘉郡、葉元之日前在立院黨團舉辦記者會，表示國家通訊傳播委員會（NCC）傳出新人事，執政當局利用報派NCC新任委員來測風向，提名具有爭議的人選，國民黨將會反對到底。圖／聯合報系資料照片

NCC新任委員提名屢傳爭議，國民黨立院黨團發動下週三審查NCC組織法，主張NCC委員席次採政黨比例。率先倡議NCC委員席次採政黨比例制的中廣前董事長趙少康表示，準總統賴清德在提名NCC委員前應該與在野溝通人選，此次提名沒有事先溝通，在野應該合作全數不通過；趙少康也認為，NCC是政府機構卻又以換照造成媒體寒蟬效應，不敢監督政府，是戒嚴時期管制的思想產物。

包括NCC主委陳耀祥等4位委員於7月底任期屆滿，原本傳出內定台經院四所所長劉柏立為主委提名人，卻因民進黨內部反彈，驚傳遭換將；另外傳的被提名人媒改學者羅慧雯、現任副主委翁柏宗遭在野點名不適任。鑑提名亂象，國民黨發動下周三在立院司法法制聯席交通委員會排案審查NCC組織法，主張NCC委員席次採政黨比例。

趙少康認為，NCC委員必須有按照政黨比例分配的精神，此次提名沒有事先溝通，藍白立委應該合作全數不通過。他呼籲賴清德提名前應該尊重在野黨，應該先溝通人選，取得共識，否則被立法院刷掉，對被提名人也很不好。

趙少康也認為，修法內容應包括現任NCC委員任期屆滿應該去職，不可繼續當萬年委員；NCC委員人數不過7名之半、即4名，NCC委員會不得召開會議。

此外，趙少康也主張，NCC不應有廢除廣電媒體的權力，也不應干涉媒體的言論內容，違法者自有相關法律制裁處罰。他說，媒體的功能在監督政府，NCC是政府機構卻又管制媒體，以換照造成媒體寒蟬效應，不敢監督政府。NCC角色錯亂，現在乃戒嚴時期管制的思想產物，NCC組織法也應以此原則修正。

NCC 國民黨 戒嚴時期 賴清德 趙少康

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