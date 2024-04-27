北市科爭議籲公開會議紀錄 柯文哲：不要每天弄來弄去

北投士林科學園區地上權爭議未歇，民眾黨主席柯文哲今早表示，T16、T17、T18加起來近10公頃，當年大家不敢投資，後來切成三塊，但當時未決定T17、T18到底要做什麼使用，所以最後決定純粹比標價。BOT跟設定地上權本來就不一樣，一般來講設定地上權不用寫投資計畫書，請蔣市府公開當時會議紀錄，「不要每天沒事做弄來弄去。」

柯文哲指出，土地投資來講，政府在標售土地，有一種叫BOT，價格不是BOT唯一的考量因素，是看大家對這塊地有什麼想法，寫企劃案後讓評審打分數，這時價格不是唯一考量標準；另一種是，只要那塊土地合乎都市計畫的土地使用，就沒有再加限制，純粹是投標價格高的拿去。

柯文哲表示，當年本來想說省事，T16、T17、T18一起標，底價是86億，很多廠商覺得一次要標那麼大將近10公頃，風險太大不敢投資，因此顧問公司說風險分散，所以一塊地切成三塊。

柯文哲說，當時最大那塊地有人意願很高，就台北市立場，士林北投科技園區，希望做為生技類或資通訊總部，因此當時加上限定條件，只要符合條件就可以進來蓋，所以那時候有投資計畫書，但寫的是要求比較低的，不像BOT要求那麼高，再來就用價格標。

柯文哲指出，因為當時一直無法決定北投士林科技園區到底要做什麼用，所以最後決定T17、T18這兩塊純粹比標價。BOT跟設定地上權本來就不一樣，一般來講設定地上權不用寫投資計畫書。