快訊

老公要她天天「幫中風公公洗澡」 洗一半他起反應！網狂勸請長照

台式應援進韓國！壯壯宣布加盟水原足球俱樂部 喜曝新隊服照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市科爭議籲公開會議紀錄 柯文哲：不要每天弄來弄去

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）上午出席台灣能源發展路徑與轉型論壇。記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）上午出席台灣能源發展路徑與轉型論壇。記者曾原信／攝影

北投士林科學園區地上權爭議未歇，民眾黨主席柯文哲今早表示，T16、T17、T18加起來近10公頃，當年大家不敢投資，後來切成三塊，但當時未決定T17、T18到底要做什麼使用，所以最後決定純粹比標價。BOT跟設定地上權本來就不一樣，一般來講設定地上權不用寫投資計畫書，請蔣市府公開當時會議紀錄，「不要每天沒事做弄來弄去。」

柯文哲指出，土地投資來講，政府在標售土地，有一種叫BOT，價格不是BOT唯一的考量因素，是看大家對這塊地有什麼想法，寫企劃案後讓評審打分數，這時價格不是唯一考量標準；另一種是，只要那塊土地合乎都市計畫的土地使用，就沒有再加限制，純粹是投標價格高的拿去。

柯文哲表示，當年本來想說省事，T16、T17、T18一起標，底價是86億，很多廠商覺得一次要標那麼大將近10公頃，風險太大不敢投資，因此顧問公司說風險分散，所以一塊地切成三塊。

柯文哲說，當時最大那塊地有人意願很高，就台北市立場，士林北投科技園區，希望做為生技類或資通訊總部，因此當時加上限定條件，只要符合條件就可以進來蓋，所以那時候有投資計畫書，但寫的是要求比較低的，不像BOT要求那麼高，再來就用價格標。

柯文哲指出，因為當時一直無法決定北投士林科技園區到底要做什麼用，所以最後決定T17、T18這兩塊純粹比標價。BOT跟設定地上權本來就不一樣，一般來講設定地上權不用寫投資計畫書。

柯文哲說，這件事情如果議員不懂，他可以原諒第一屆上任搞不清楚BOT跟設定地上權，但是蔣市府的老公務員怎麼會不懂，他勸蔣市府不用再打T16、T17、T18這件事了。他昨天已經說了，相關會議都是他擔任台北市長任內主持的，把所有會議紀錄公開，不要每天沒事做弄來弄去。

民眾黨主席柯文哲上午出席台灣能源發展路徑與轉型論壇。記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲上午出席台灣能源發展路徑與轉型論壇。記者曾原信／攝影

BOT 地上權 柯文哲 都市計畫

延伸閱讀

藍委團訪陸爭人進來貨出去 柯文哲：觀察大陸有無條件

柯文哲批政府不面對缺電將自食惡果 陳建仁反指抹黑造謠

用這3字入人於罪 游淑慧諷柯被查北士科是「業力引爆」

談台灣能源轉型 柯文哲：光電政策仍有疑慮

相關新聞

不滿NCC委員提名？藍營喊「依政黨比例任命」入法 下周三排案審查

國家通訊傳播委員會（NCC）爭議不斷，在2024總統大選期間，國民黨批現任NCC委員綠油油，當時公開呼籲，NCC委員任命...

健康台灣論壇最終場 林靜儀回應出任衛福部次長傳聞

落選立委入閣再一人，今天傳出衛福部政務次長將由前立委林靜儀出任。林靜儀今天出席健康台灣論壇前表示，健康論壇從高雄場論壇都...

民進黨高市黨部主委2人競選 陳其邁：不必像其他政黨用指派的

高雄市長陳其邁今天上午陪同行政院長陳建仁，視察台39線高鐵橋下道路延伸至仁武區的規劃及推動情形。陳其邁在會前聯訪時表示，...

傅崐萁率藍委訪陸 吳思瑤批自甘淪為統戰道具無代表性

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天率領16名黨籍立委赴中國大陸參訪，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，傅崐萁訪中團欠缺主...

NCC委員提名爭議多 洪孟楷建議520後由新閣揆提名

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員提名爭議多，國民黨立院黨團主張NCC委員席次採政黨比例。國民黨立委洪孟楷今天表示，N...

郭國文諷傅崐萁：不只想做花蓮王 而是大陸內應代理人

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨率16名黨籍立委訪陸，當前正值立法院會期，且傅選區花蓮地震頻傳災情，此舉也引發非議。民進黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。