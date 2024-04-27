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76歲老慣竊三峽香鋪店偷2萬 警追45分鐘攔逮送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

程姓男子日前從新北市土城騎機車來到三峽中正路二段一間香鋪店，佯裝購買鞭炮趁機偷走一只錢包（內有2萬現金），旋即騎機車逃逸。三峽警方獲報於45分鐘後，循線在三峽火葬場附近攔逮程男，連同贓款贓物一併帶回，依法究辦。

據了解，程姓男子（76歲）有多項前科，這個月20日上午10時20分左右，他一路從新北市土城區騎機車來到三峽中正路二段一間香鋪店，佯裝向店家購賣連串鞭炮，店家不疑入內取貨，程男旋即四處查找看，見櫃台上一只裝有2萬元現金錢包，旋即偷走塞進外套，騎機車快速逃離。

店家取貨出來發現程男不見，以為他另有要事不買了，直到時間經過一個小時，店家才發現放在櫃台上錢包被偷了，趕緊報警協處。

三峽警方獲報調閱沿線監視器畫面攔截圍捕，於店家報案45分鐘後，循線在三峽介壽路火葬場附近攔捕程男，並在其機車置物箱內搜出被偷錢包、2萬現金，一併帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

程姓男子這個月20日偷走三峽中正路二段香鋪店2萬元現金，警方循線逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
程姓男子這個月20日偷走三峽中正路二段香鋪店2萬元現金，警方循線逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
程姓男子這個月20日偷走三峽中正路二段香鋪店2萬元現金，警方循線逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
程姓男子這個月20日偷走三峽中正路二段香鋪店2萬元現金，警方循線逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
程姓男子這個月20日偷走三峽中正路二段香鋪店2萬元現金，警方循線逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
程姓男子這個月20日偷走三峽中正路二段香鋪店2萬元現金，警方循線逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
程姓男子這個月20日偷走三峽中正路二段香鋪店2萬元現金，警方循線逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
程姓男子這個月20日偷走三峽中正路二段香鋪店2萬元現金，警方循線逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

偷竊 取貨 火葬

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