帶領小鮮肉拚進4強 英格蘭球迷盼主帥能封爵

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-08 08:32 用LINE傳送

英格蘭球迷希望教頭邵斯蓋特能封爵。 美聯社 英格蘭本屆世足終於踏回4強大門，有望自1966年後再度高捧金盃，總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）在賽後難忍興奮，直呼，「這是我執教以來最棒的一天。」

英格蘭在八強戰以2：0戰勝瑞典，讓邵斯蓋特成為名帥拉姆西（Alf Ramsey）和羅布森（Bobby Robson）後，第3位率領英格蘭打進4強的教頭，在英國國內已經有人在網路上發動連署，請求皇宮讓邵斯蓋特也跟前兩名先輩一樣封爵。

邵斯蓋特沒有獨攬功勞，「我很幸運能在這個職務上，我賽前就跟這群小夥子講，我們沒有要回家，我們還要再多待在這一個星期，而結果取決於這場比賽，很驕傲我們每一人做的一切，能走到這裡，是因為合作力量大。」

能夠將一群沒許多大賽經驗的年輕好手，訓練成場上的穩定戰力，邵斯蓋特強調帶人帶心，「大概1年半前我就跟他們說，能在國家隊獲得成功，會比在俱樂部更了不起，他們從小時候就穿這件球衣當球迷，現在很驕傲地以球員身分穿上這件衣服。」

上一次英格蘭在1990年闖進4強、最後收下殿軍時，只有7名陣中球員已經出生，這群新生代小鮮肉正創造歷史新章，看見希望的家鄉球迷納喊著，「足球回家！」

就連淪為手下敗將的瑞典主帥安德森（Janne Andersson）也稱讚，「我完全相信英格蘭能贏下冠軍，他們很有威脅且有組織。」