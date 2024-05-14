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爬車怪男身分查出 家屬報協尋才奏功

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區今天1名男子無故在快車道爬坐往來轎車，警方正苦於無法以M-police警用小電腦人臉辨識系統查男子身分，正巧家屬到林園警分局報協尋，才確認這男子是28歲的林姓男子。

今天上午7時45分，林姓男子在小港區沿海三路快車道，見有轎車開過來，便直奔轎車而去，轎車駕駛人趕緊倒車，男子卻爬上轎車引擎蓋，若無其事坐在引擎蓋上。

小港警分局接獲通報，到場詢問男子的身分，他只有喃喃自語，說不出身分資料，員警因隨身警用小電腦人臉辨識系統已下線，無法立即查出他的身分，將他送醫，依程序由偵查隊權限上網查詢他的身分，但一時仍無法比對出身分，員警不知所措。

直到今天上午11時許，1名婦人到林園警分局林園派出所報案，說她患病的兒子失蹤，警方將資料貼上警方協尋人口群組，小港警分局聯繫林園所，傳去男子的照片，男子的母親才確認是失蹤的兒子，說兒子因智能問題，今天清晨獨自離家，也感激警方幫她找到兒子。

林姓男子今天奔上快車道轎車，正好家屬報協尋才確認他的身分。圖／擷取自臉書爆廢公社
林姓男子今天奔上快車道轎車，正好家屬報協尋才確認他的身分。圖／擷取自臉書爆廢公社

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