爬車怪男身分查出 家屬報協尋才奏功

高雄市小港區今天1名男子無故在快車道爬坐往來轎車，警方正苦於無法以M-police警用小電腦人臉辨識系統查男子身分，正巧家屬到林園警分局報協尋，才確認這男子是28歲的林姓男子。

今天上午7時45分，林姓男子在小港區沿海三路快車道，見有轎車開過來，便直奔轎車而去，轎車駕駛人趕緊倒車，男子卻爬上轎車引擎蓋，若無其事坐在引擎蓋上。

小港警分局接獲通報，到場詢問男子的身分，他只有喃喃自語，說不出身分資料，員警因隨身警用小電腦人臉辨識系統已下線，無法立即查出他的身分，將他送醫，依程序由偵查隊權限上網查詢他的身分，但一時仍無法比對出身分，員警不知所措。