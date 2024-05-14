「科技無人救災隊」將投入台東4區塊救災任務

台東特殊地理環境，救災任務必須仰賴科技協助，可大幅降低人員風險和勤務吃重，內政部消防署補助3千萬元經費，購置無人機及消防機械人設備。消防局證實已完成招標，預計6個月交貨，並配置在4個大隊運用。

消防局長管建興表示，目前局裡已有1組無人機與無人救災車小隊，這次消防署補助經費下來，分別購置無人機4台、無人救災車4輛，完成驗收交貨後，將配發給台東、大武、關山及成功4個大隊，最快今年完成。

議員簡維國今天在議會單位工作質詢時指出，中央已補助台東購置裝備成立無人救災隊，至於是否能符合台東幅員遼闊的環境，消防局應該要有相對的因應，才可以把裝備發揮到極大化，不然有可能空有裝備，卻無法功用。

管建興指出，以局裡無人機投入在火警、搜溺或山域走失協尋等多項救災實務經驗來說，無人機不僅可提供即時空拍災害現場情資，協助指揮及搶救人員研擬人車部署及消防戰術使用，也可搭載熱顯像，顯示受困者位置。

另配備的消防機器人，在不利消防人員進入的隧道火災環境中，可無線遙控電動砲塔進行射水，同時可透過遙控器上的螢幕查看前方的影像，最遠可達1公里。尤其因應南迴改隧道救災的需求，消防機器人將發揮很大功效。