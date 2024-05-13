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陽明（2609）、萬海（2615）持續漲停…進場風險越大！ 專家：但現在賣長榮（2603）以後會後悔

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
長榮海運。聯合報系資料照
長榮海運。聯合報系資料照

股市爆料同學會．秦暢秋】

等了整整一年十一個月，歷經被無數次斷頭，虧損最多到85%的秋哥，沒有死，而且解套活過來了。對應減資前135買進的朋友，現在也都解套了。但股票不是買來讓你被套和解套的，而是買來讓你賺錢的。

這支影片秋哥昨天晚上就做好上傳了，但是沒PO上來，再對照歐線集運指數今天的漲幅，準不準？

這波的貨櫃高運價，會維持多久？

恭喜陽明萬海今天持續漲停，但秋哥還是得說，漲越多，進場的風險就越大，到後面，一切會回歸基本面，萬海「年底」的本益比，只有10.62倍，陽明6.19倍，但你不要忘了，萬海「現在」的本益比，是280.4倍，陽明21.62倍，長榮如果第一季賺10元，本益比是7.81倍。你可以選擇不要相信這些數據，但最後配息和殖利率，會告訴你所有的答案。

秋哥只能跟你說，現在賣長榮，以後你一定會後悔（這話秋哥講過很多次了），相比於陽明和萬海，長榮離它應有的價格，還差非常非常遠。這不會顯現在一天兩天，而是一段時間的長波段，是對是錯，過去十個月以來的股價，都已經告訴你答案了。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文：等了整整一年十一個月，秋哥終於解套了

航運股 萬海 長榮 陽明

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