明德外役監逃犯不在台中？電子腳鐐訊號在台南出現

台南明德外役監受刑人方青山昨天下午逾假未歸，監所通報警方協助找人，因方的戶籍地在台中市西區，台中市第一警分局昨天獲報後即前往訪查，方父透露，昨天早上，方即由長子載往車站搭車，前往台南，不知道方為何沒有回監所報到，不知方的去向。經查，方有在台中車站搭上車前往台南，最後電子腳鐐訊號也有在台南附近，警方已調閱沿途監視器追人。

據查，外役監的受刑人，監所可在其返家探視期間，依規定對其實施電子監控措施，而方青山有配戴電子腳鐐，根據掌握的訊號，方昨天下午的確有在台南一帶，目前專案小組已根據相關訊號的線索，調閱沿途監視器，全力追緝方青山到案，全案將依準脫逃罪方向偵辦。

第一警分局民權所表示，方青山是返家探親三天，從11日至13日，昨天下午1時需要返回台南明德外役監報到，但監所通知其未依規定報到，不過方依規定返家探親每日都要向轄區派出所報到，一天報到一次，沒有規定確切時間，方分別是在11日下午2時30分、12日凌晨3時45分、13日凌晨4時36分報到，都符合規定，沒有異狀。