高齡獨居多 日本估2024年孤獨死長者約6.8萬人

日本警察廳公布，今年1月至3月在自宅過世的獨居者估計達2萬1716人，其中65歲以上長者約1萬7000人，約占8成，並以此數字單純推算，今年「孤獨死」的長者上看約6萬8000人。

朝日新聞報導，日本政府正試圖掌握「孤獨死」的實際狀況，有意善用這次統計以展開正式估計。日本政府尚未明確定義「孤獨死」與「孤立死」，不過一般而言，兩者的共通點為「臨終前無人照顧，死後一段時間，遺體才被人發現」。

日本警察廳昨天在眾議院決算行政監視委員會備詢時，公布了相關消息。

根據警察廳的數據，今年1月至3月經警方獲報或醫師通報後，由警方處理的獨居者遺體中，65歲以上長者達1萬7034人。年齡層愈高，死者人數也隨之攀升，其中85歲以上達4922人。

警察廳以今年1月至3月的數字為基礎單純推算，估計今年「孤獨死」的長者約6萬8000人。

根據東京都監察醫務院（法醫單位）資料，2020年東京23區內，在自宅逝世的65歲以上長者達4207人，與2015年相比增加了1.35倍。