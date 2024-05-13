快訊

立委邁入第17年…陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

三重祖孫三代血案凶嫌簽賭欠千萬無悔意 伴屍竟稱「在思考人生」

關鍵數字看執政8年爭議政策！蔡英文留難題 賴清德怎拆彈

陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

聯合報／ 記者林伯驊萬于甄／台南即時報導
前總統陳水扁（左）昨天廣播專訪立委陳亭妃。圖／翻攝臉書粉專陳水扁新勇哥物語
前總統陳水扁（左）昨天廣播專訪立委陳亭妃。圖／翻攝臉書粉專陳水扁新勇哥物語

準總統賴清德20日就職，2026年地方選舉逐漸受討論，立委陳亭妃接受前總統陳水扁廣播節目專訪，表示台南市長至今清一色男生，支持換女性當市長；陳水扁也說，2026地方選舉「立法院長韓國瑜是最大變數」，韓若加入輔選，首當其衝絕對是高雄、第2是台南，要特別注意。

陳水扁在廣播節目「有夢上水」專訪陳亭妃說，他說，2008年賴清德、黃偉哲與陳亭妃同榜當選立委，而賴清德已當過兩任市長，現在已要就職總統，黃偉哲也做兩任市長，「用輪的也要輪到妳當市長」，陳亭妃絕對有資格可以當台南市長。

陳亭妃指出，自己10年議員、立委邁入17年，不過因23歲就當選議員早出道，所以也是立委最年輕，還沒滿50歲，可以帶台南衝。

陳水扁認為，台南是繼嘉義市、宜蘭縣之後的民主聖地，嘉市和宜蘭都有選出女性縣市長，台南清一色是男生，「是否有欠學分？要把民主聖地拿到100分」，支持女性當市長。

陳水扁在專訪最後提到，2026年選舉現在多一個變數，立法院長韓國瑜鹹魚翻身，是否如2018年「韓流再起？」，韓是黨內唯一天王，且有群眾魅力、煽動力，加上立法院長的高度，若秋風掃落葉的結果，首當其衝絕對是高雄、第2是台南；陳說，在這大環境，有志於台南市長爭奪戰，要特別注意，韓國瑜是最大變數。

陳亭妃也認同說，確實看到韓國瑜轉變，整個民調暴漲，變成可能是地方選舉的最強助選員，「未來民進黨要把餅做大，要推出最強最強，可以整合綠藍白的，就不怕韓國瑜效應」。

陳水扁也說，民進黨不能有私心，要以大局為重，要贏且贏過韓國瑜。

陳亭妃 韓國瑜

延伸閱讀

影／推廢死、特赦陳水扁？國民黨團：司改被國人列為最不滿意首位

520前可望特赦？ 陳水扁24字回應紛擾：毋免別人來操煩

特赦陳水扁 許宇甄：蔡英文卡通「貓的報恩」看太多

特赦後再選總統？ 陳水扁：永遠不會

相關新聞

立陶宛代表處恐更名？ 王鴻薇：如果成真吳釗燮應請辭

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）曾說依國際標準，立陶宛駐「台灣」代表處應改名為「台北」辦事處，外交部長...

陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

準總統賴清德20日就職，2026年地方選舉逐漸受討論，立委陳亭妃接受前總統陳水扁廣播節目專訪，表示台南市長至今清一色男生...

花東快等案下午協商 民進黨團：輾壓過關將提釋憲

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出環島高鐵、花東快及國道六號東延花蓮等3大特別條例草案，擬編列巨額特別預算，民進黨立院黨團今在...

影／520總統就職 陳建仁籲：朝野黨團、縣市長共襄盛舉

520總統就職典禮國民黨立院黨團決定不出席，但立院副院長江啟臣、台中市長盧秀燕將出席。行政院長陳建仁今在台中受訪表示，總...

520交接...司法院長請辭是憲政慣例？ 蘇永欽：沒這個道理

準總統賴清德將於520就職，民眾黨立委黃國昌、國民黨智庫日前都提出，司法院正副院長應承擔政治責任，於520新總統就職前主...

雲林市長不參加總統就職典禮 張麗善說明原因並予祝福

520總統就職藍營立院黨團決定不出席，縣市首長是否出席因起關注，雲林縣長張麗善今天上午受訪表示，因和預定行程撞期，不克參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。