陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

準總統賴清德20日就職，2026年地方選舉逐漸受討論，立委陳亭妃接受前總統陳水扁廣播節目專訪，表示台南市長至今清一色男生，支持換女性當市長；陳水扁也說，2026地方選舉「立法院長韓國瑜是最大變數」，韓若加入輔選，首當其衝絕對是高雄、第2是台南，要特別注意。

陳水扁在廣播節目「有夢上水」專訪陳亭妃說，他說，2008年賴清德、黃偉哲與陳亭妃同榜當選立委，而賴清德已當過兩任市長，現在已要就職總統，黃偉哲也做兩任市長，「用輪的也要輪到妳當市長」，陳亭妃絕對有資格可以當台南市長。

陳亭妃指出，自己10年議員、立委邁入17年，不過因23歲就當選議員早出道，所以也是立委最年輕，還沒滿50歲，可以帶台南衝。

陳水扁認為，台南是繼嘉義市、宜蘭縣之後的民主聖地，嘉市和宜蘭都有選出女性縣市長，台南清一色是男生，「是否有欠學分？要把民主聖地拿到100分」，支持女性當市長。

陳水扁在專訪最後提到，2026年選舉現在多一個變數，立法院長韓國瑜鹹魚翻身，是否如2018年「韓流再起？」，韓是黨內唯一天王，且有群眾魅力、煽動力，加上立法院長的高度，若秋風掃落葉的結果，首當其衝絕對是高雄、第2是台南；陳說，在這大環境，有志於台南市長爭奪戰，要特別注意，韓國瑜是最大變數。

陳亭妃也認同說，確實看到韓國瑜轉變，整個民調暴漲，變成可能是地方選舉的最強助選員，「未來民進黨要把餅做大，要推出最強最強，可以整合綠藍白的，就不怕韓國瑜效應」。

陳水扁也說，民進黨不能有私心，要以大局為重，要贏且贏過韓國瑜。