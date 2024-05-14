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律師鄭鴻威疑放錢在法官辦公室 北檢另案偵辦

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團昨遭起訴，台北地方法院裁定，鄭和助理林佳毅均再延長羈押禁見3個月。開庭時，檢察官指鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地方法院法官石育恩辦公室內，鄭鴻威稱是購屋工程款，與本案無關。此部分台北地檢署另案偵辦中。

橋頭地院表示，此案石育恩未經檢方列關係人偵訊，石也未曾審理鄭鴻威擔任辯護人案件，但本於毋枉毋縱，即刻進行內部調查。據了解，檢察官昨爆出鄭曾拿錢給石育恩，石立即將與鄭對話紀錄交院方自清，強調未涉任何不法。

昨天開庭時，檢方根據卷證資料指控，鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地院法官石育恩辦公室內，鄭交保會影響後續查緝。

鄭鴻威說，他跟石育恩是熟識朋友，石擔任公職前曾在建設公司上班，他有買房想法，請石幫忙找認識的代銷、建商，因需要一筆工程款才會給石一筆現金，與本案無關。有關鄭涉將款項放置再石辦公室部分，北檢另案偵辦。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

律師 檢察官

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