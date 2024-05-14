律師鄭鴻威疑放錢在法官辦公室 北檢另案偵辦

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團昨遭起訴，台北地方法院裁定，鄭和助理林佳毅均再延長羈押禁見3個月。開庭時，檢察官指鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地方法院法官石育恩辦公室內，鄭鴻威稱是購屋工程款，與本案無關。此部分台北地檢署另案偵辦中。

橋頭地院表示，此案石育恩未經檢方列關係人偵訊，石也未曾審理鄭鴻威擔任辯護人案件，但本於毋枉毋縱，即刻進行內部調查。據了解，檢察官昨爆出鄭曾拿錢給石育恩，石立即將與鄭對話紀錄交院方自清，強調未涉任何不法。

昨天開庭時，檢方根據卷證資料指控，鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地院法官石育恩辦公室內，鄭交保會影響後續查緝。