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哥倫比亞返國 17萬球迷連署與英格蘭重賽

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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哥倫比亞球員在今天返國後仍受到國內球迷的英雄式歡迎。 美聯社
哥倫比亞球員在今天返國後仍受到國內球迷的英雄式歡迎。 美聯社

即使哥倫比亞在16強賽於PK大戰中不敵英格蘭，導致無緣晉級8強，但哥倫比亞球員在今天返國後仍受到國內球迷的英雄式歡迎，甚至有球迷在網路發起連署活動，要求國際足總能夠讓哥倫比亞與英格蘭重新比賽，目前已有超過17萬人完成連署。

哥倫比亞與英格蘭在16強賽對決後，引發一連串的後續紛爭，尤其是該場比賽裁判全場共送出8張黃牌，其中6張給了哥倫比亞球員，讓該國總教練與球員在賽後都忍不住抱怨裁判偏袒英格蘭。

近日阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）出面為哥倫比亞抱不平後，哥倫比亞球迷也發起了要求雙方重賽的連署活動；根據英國媒體「鏡報」報導，該連署的兩大訴求主要是針對英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在禁區內被放倒，獲得12碼罰球的判決，以及傷停補時階段巴卡（Carlos Bacca）進球不算，截至目前為止已有17萬人完成連署，希望國際足總能夠重新審視這兩個判罰。

不過對於近來各界輿論皆倒向哥倫比亞，英格蘭後衛史東斯（John Stones）卻在接受訪問時批評哥倫比亞是他遇過最「骯髒」的球隊，「他們在我們獲得罰球機會時，衝上前去圍住了裁判，甚至還推擠裁判，大家都看到了，他們甚至還故意破壞點球點，我認為這是大家過去沒有見過的。」

史東斯接著強調，在哥倫比亞的不當舉動下，英格蘭仍試圖保持冷靜並維持自己的比賽計畫：「我們試圖不讓他們帶走比賽節奏，雖然這是一個困難的狀況，但我們克服了，並該為此感到自豪。」

哥倫比亞英格蘭PK大戰

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