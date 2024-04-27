四技二專統測今登場！地震處理「3原則」 國家級警報響要扣分
113四技二專統測今、明兩天登場。近日地震頻繁，今天凌晨2時21分花蓮近海發生規模6.1地震，最大震度4級，包括宜蘭縣、桃園市、新竹縣、彰化縣、花蓮縣、新竹市、台北市、新北市、台中市9個縣市達到災防告警系統（PWS）發送門檻，國家級警報響。技專校院入學測驗中心提醒考生，若考試時手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。
113學年四技二專統一入學測驗今天登場，考生合計7萬5666人，但較去年再減少逾5000人，創歷年新低。
教育部長潘文忠日前在臉書提醒考生留意考試當日交通動線和天氣狀況，出門前檢查准考證和應考用具，若緊張可深呼吸，穩定保有規律節奏，順利完成考試。他鼓勵技職體系學生克服困難、在夢想的道路上向前邁進。
今天上午10時15分響第一節預備鈴，依序由專業科目（二）、國文、英文科等登場。教育部也提醒考生，記得攜帶考試物品如准考證、應試文具，如2B黑色軟心鉛筆、黑色墨水的筆、橡皮擦、修正液／帶、圓規、直尺、三角板等，但絕對別攜帶計算機、空白紙，以及耳機、手機、智慧型手錶等穿戴電子裝置，請勿攜帶或放置於臨時置物區並關機。
測驗中心日前也發布因應地震狀況處理3原則：
第一種狀況：地震未及災害，判斷試場無危險、無倒塌之虞，試場監試人員會維持試場秩序，考生繼續考試。
第二種狀況：地震搖晃劇烈時，試場監試人員會維持試場秩序，請考生勿慌亂，將試題本、答案卡放在桌上，雙臂保護頭頸，原試場就地掩蔽，不可交談。待地震結束後繼續考試，考試受中斷影響的部分將延長該節考試時間，會由試務單位通知考生。
第三種狀況：地震嚴重，有牆壁或梁柱變形、倒塌之虞等情形，試場監試人員會維持試場秩序，請考生勿慌亂，將試題本、答案卡（卷）放在桌上，配合監試人員指示迅速離開試場，疏散到安全區域。分區試務辦公室會廣播宣布「本節暫停考試、考生請緊急疏散，並請注意後續廣播說明」，後續招生補救措施將由招策會研議後統一公告。
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