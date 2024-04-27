聯發科犀利…Q1每股賺19.85元 手機業務最旺

聯發科（2454）首季財報昨（26）日出爐，每股純益為19.85元，是近七季高點，也是單季歷史第三高表現，以歷年同期的表現來看，僅次於2022年首季。

聯發科執行長蔡力行表示，聯發科今年各產品類別營收都將較前一年度成長，手機營收成長更高於其他類別。因為在旗艦手機市場的強勁市占率擴張，加上旗艦手機晶片平均單價較高，全年手機營收成長有信心高於中十位數百分比，旗艦手機晶片營收可望成長超過50%。

蔡力行指出，第1季超越營運目標範圍高標，主要來自手機、寬頻與電視客戶庫存回補需求優於預期。聯發科第1季合併營收為1,334.58億元，季增3%、年增39.5%，超越原預期的1,218億至1,296億元區間，獲利則為316.55億元，季增23.1%、年增87.4%，每股純益為19.85元。

聯發科首季毛利率為52.4%，大幅超標，主要是含認列一次性迴轉利益項目。排除前述一次性調整，單季毛利率為47.9%，符合預期。聯發科並未揭露迴轉利益項目內容。

蔡力行提到，手機業務在第1季營收占營收的61%，業績呈現小幅季減。預期今年手機業務將受惠更佳的產品組合，對於生成式AI將帶來的機會相當興奮。第2季將有更多搭載天璣9300及天璣8300系列的智慧型手機上市。而下一代旗艦級晶片天璣9400也獲得客戶相當正面的反饋，預計今年下半年推出。

展望今年整體手機市場，蔡力行預計全球智慧型手機出貨量將成長低個位數百分比（1%至3%），約為12億支。若以整體市場規模（TAM）的金額來看，預計將有低十位數百分比（11%至13%）的成長；聯發科今年在中國大陸智慧手機市場希望拿下約30%市占率。

智慧裝置平台業務首季占營收比重為34%，相關業績季增逾一成，主要是受惠寬頻及電視客戶的庫存回補需求，及更良好的平板產品組合。蔡力行指出，首季WiFi 7解決方案進展超出原先預期，在寬頻、路由器與筆電領域皆強勁成長。

搭載天璣9300並支持生成式AI功能的平板，已在第1季量產，聯發科預計將獲更多平板產品採用。在汽車應用方面，蔡力行說，Dimensity Auto智慧座艙解決方案持續在汽車製造廠贏得新案。電源管理IC業務第1季占營收比重為5%，相關業績因季節性影響與產品交接期呈現季減。