景氣燈號連三綠 國發會：部分行業未復甦

3月景氣燈號連三綠（穩定復甦），距離代表景氣「趨熱」的黃紅燈，僅差一步之遙，景氣對策信號綜合判斷分數再增加2分，達標指日可待，不過，國發會經濟發展處處長吳明蕙直言，「目前有些行業還沒有真正復甦，我覺得不用擔心過熱。」

至於景氣燈號續亮綠燈，但近期股市卻震盪劇烈，吳明蕙說，金融面本來就比較敏感、易有波動。

吳明蕙還提到，S&P Global最新公布的全年商品出口成長率為5.1%，低於3月預測值5.2%，世界貿易組織（WTO）近期也下修全球商品貿易量成長至2.6%，遠低於去年10月預測的3.3%。由此可見，國際機構對全球貿易擴張的看法趨於保守。

吳明蕙強調，景氣要能強勁復甦，需求必須要好，但近來受到以色列和伊朗緊張關係影響，又進一步帶動全球需求不利，中國大陸產能過剩也影響了歐元區的德國工業，特別是汽車產業。

針對我國當前經濟情勢，吳明蕙指出，投資方面，廠商對景氣展望逐漸好轉，有助帶動投資信 心，加以企業因應淨零與數位轉型，仍將投入研發與製程改善，以及政府推動綠能、危老都更等工作，並續增公共建設量能，皆可望激勵投資。

內需方面，隨國內股市交易熱絡及勞動市場維持穩定，以及政府推動所得稅制優化及各項減輕負擔措施，提高家庭可支配所得，均有助維繫民間消費動能。

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