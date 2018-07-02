史上第2次單日2場PK 克國門將撲3點平紀錄

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-02 08:27 用LINE傳送

蘇巴西奇。 美聯社 雖然擁有豪華的進攻火力，克羅埃西亞 最終靠著門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）的優異演出，才在PK大賽擊退丹麥 ，5球12碼擋下其中3點的他，追平世界盃紀錄，成為2006年葡萄牙守門員里卡多（Ricardo）之外的第二人。

克羅埃西亞主帥達利奇（Zlatko Dalic）稱讚道，「蘇巴西奇是今晚的英雄，他在PK裡救下3球，這可不是天天都看得到的，當我們有需要時，他隻手救了我們，恭喜他。」

不過賽後單場最佳球員卻不是蘇巴西奇，而是站在他對面大門的丹麥門將舒米切爾（Kasper Schmeichel），舒米切爾不僅也在PK時擋下兩點，延長賽還曾成功撲救莫德里奇（Luka Modric）的罰球，連莫德里奇自己都在賽後說道，「罰丟那球我很痛苦，因為我一整個上午的時間，都在研究如何攻破舒米切爾。」

丹麥雖然陣容不及克羅埃西亞，但此役踢出佳作，甚至在攻勢上更為出色，只可惜運氣沒站在他們這邊，埃里克森（Christian Eriksen）、克亞爾（Simon Kjaer）、柯羅恩-德利（Michael Krohn-Dehli）都在PK搞砸，總教練哈雷德（Age Hareide）說，「我們最好的3名球員今天都錯失罰球，這就是足球殘忍的一面。」

加上稍早俄羅斯也以PK淘汰西班牙，形成世界盃史上第2度一天兩場PK戰，前一次發生在1986年，當時對戰組合分別為法國、巴西，及墨西哥、德國。