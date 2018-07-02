死敵伸援手 C羅扶起卡巴尼

聯合報 記者藍宗標／綜合報導 2018-07-02 00:08 用LINE傳送

烏拉圭前鋒卡巴尼因傷退場，Ｃ羅主動攙扶。 （歐新社）

世界盃足球賽十六強賽前兩戰，兩大天王梅西、「Ｃ羅」羅納度在短短六小時內先後打包，無緣在八強賽對決，挑戰個人首座金盃再度失利；葡萄牙昨天一比二不敵烏拉圭，連三屆賽事未能進八強，Ｃ羅立刻被問到四年後是否再拚第五次世足賽，到時他已卅七歲。

Ｃ羅主動攙扶。 （新華社）

這兩位超級球星都從二○○六年起參加世足賽，Ｃ羅當年幫助葡萄牙踢進四強，梅西則在四年前領軍阿根廷奪下亞軍，兩人拚了四屆都無法抱回大力神盃，尤其梅西被喻為阿根廷球王馬拉度納的「完美接班人」，傳言本屆賽事也是最後一次參賽，未能完成世足冠軍夢恐怕是生涯最大遺憾。

Ｃ羅在分組賽前兩戰踢進四球，包括對西班牙之戰上演帽子戲法，儘管已經卅三歲，身體狀況仍維持高水準；葡萄牙總教練桑托斯當然不希望Ｃ羅太早退出國家隊，認為他可幫助年輕球員成長。

但阿根廷、葡萄牙遭淘汰後，已有外媒指出，梅西已經卅一歲，Ｃ羅大他兩歲，這兩位包辦近十年世界足球先生的巨星，應是最後一次在全球足壇最高殿堂一起亮相了。

烏拉圭明星前鋒卡巴尼昨天踢進兩球，成為擊敗葡萄牙的最大功臣；他在比賽第七十一分鐘因傷退場，Ｃ羅上前主動攙扶，感動無數球迷，這會不會是Ｃ羅在世足賽的最後身影，讓人充滿想像空間。