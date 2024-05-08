台灣每4人就有1人會喝 衛福部調查「兩族群」暴飲率高

衛福部國健署調查發現，18歲以上成人過去一個月內飲酒率為24.4%，男性為32%，一次喝下6杯甚至以上的酒稱為暴飲，男性暴飲率為6.5%，是女性的4倍以上。國健署響應社團法人台灣酒精不耐症衛教協會「台灣無酒日（每年5月9日）活動」，提倡「無酒、節酒、零酒精」，呼籲民眾聚餐時儘量減少飲酒，並提供拒絕勸酒5招。

110年國民健康訪問調查顯示，18歲以上過去一個月飲酒率為24.4%，其中男性32%、女性17.1%，18歲以上過去一個月暴飲率（曾經一次喝6杯或6杯以上的酒）為3.9%，其中男性6.5%、女性1.4%，男性比女性更容易過量飲酒，在高飲酒率的背後，不可輕忽酒精對國人健康帶來的危害。

根據WHO對暴飲定義，是指一次飲酒超過 60 公克純酒精量。國健署進一步分析，教育程度為「初中國中」者，暴飲率為所有教育程度之冠，達5.4%；如果看各年齡層，則是「18至29歲」年輕人暴飲率5.3%，高居第一；另外，原住民暴飲率也有11.6%。

世界衛生組織（WHO）指出，酒精是具有毒性和精神作用的成癮性物質。許多研究指出，酒精對中樞神經系統、消化系統及心血管系統有毒性作用，且酒精飲料中所含乙醇被國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer, IARC）歸類為第一類致癌物質，也會抑制免疫力，增加罹患傳染病，包含結核病、愛滋病的風險。

研究顯示，台灣接近一半人口喝酒會臉紅，此為缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶（ALDH2）」，導致酒精的中間代謝物「乙醛」無法被正常代謝，這種毒性致癌物累積在肝臟中，便會出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等酒後反應，又稱為「酒精不耐症」，此為亞洲人特有的基因變異。

此外，乙醛也會與其他蛋白質、胺基酸及DNA結合，誘發不正常的免疫反應、傷害組織，並產生大量自由基引發基因突變，大幅提高罹患癌症的機率。

根據衛福部111年國人死因分析，111年男性死亡率多高於女性，其中以慢性肝病及肝硬化男性死亡率為女性2.6 倍（每十萬人口25.6 人／9.8 人），慢性肝病及肝硬化被認為與飲酒有關。

國健署長吳昭軍表示，飲酒過量有害健康，聚餐時請儘量減少飲酒，或以無酒精飲品代替，營造溫馨沒有勸酒壓力的用餐氛圍，既能擁抱友情與親情，也能擁抱健康，並務必遵守喝酒不開車，或選擇代駕，安全平安回家，避免造成無法挽回的憾事。

國健署提供拒絕勸酒五招，扭轉勸酒文化，避免過量飲酒有害健康：