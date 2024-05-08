藍提案送紀律委員會 柯建銘嗆傅崐萁顛倒是非
民進黨立法院黨團總召柯建銘日前脫口說出，「花蓮地震是老天有眼」。國民黨總召傅崐萁今天指出，藍營今想提案將柯建銘送立院紀律委員會，主席卻不處理，所以將直接交付院會處理。柯建銘反嗆，傅崐萁根本沒提案，而是直接提散會動議，講話完全不負責，呼籲傅崐萁不要顛倒是非、亂講一通。
柯建銘6日於立院司法及法制委員會脫口說出「老天有眼發生大地震」，引爆爭議，傅崐萁也提案主張要將柯建銘交立院紀律委員會處理，昨天因為國民黨在司法法制委提出散會動議，最終並未處理。
柯建銘表示，傅崐萁自己提散會動議，卻說民進黨召委不處理，講話毫不負責；傅崐萁要搞清楚邏輯，不要顛倒是非，並非因為國民黨要提案將他送紀律委員會，民進黨才提散會提議，提散會動議的是國民黨，呼籲傅崐萁像個男人，把事情講清楚。
對於國民黨打算直接到院會提案，柯建銘說，國民黨要怎麼提案都尊重，但傅崐萁自己說立院紀律委員會都是民進黨的人，就算把柯建銘送紀律委員會也沒用，呼籲傅崐萁不要亂講一通。
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