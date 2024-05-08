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被台灣捷運驚艷 日本工程師大讚：先進又有設計感

聯合新聞網／ 綜合報導
日籍YouTuber 「Mana」帶日本爸媽來台灣玩，爸爸看到高雄捷運方便又有設計感，大讚「很先進」。示意圖／高雄捷運提供
日籍YouTuber 「Mana」帶日本爸媽來台灣玩，爸爸看到高雄捷運方便又有設計感，大讚「很先進」。示意圖／高雄捷運提供

日籍YouTuber 「Mana」最近帶日本父母來台灣高雄玩，一家人搭乘了高雄捷運跟輕軌。身為工程師的爸爸原本對旅遊沒興趣，最後卻被台灣的捷運科技震驚，大讚高雄捷運的站內設計跟QR Code車票讓人驚艷，在影片中驚嘆「台灣真的太先進了」。

Mana在影片開頭先帶著父母到美麗島站搭車，爸爸一開始就被美麗的大廳天花板「光之穹頂」驚艷，接著他們沿途經過咖啡廳、畫廊，爸爸分享「日本地下鐵主要目的是商業交通取向，不太會考慮站內設計」，驚訝台灣的捷運站設計非常有特色。

隨後他們要進站乘車時，發現高雄捷運的車票是一張QR Code車票掃描，跟日本的磁卡設計有所不同，讓爸爸又再次驚訝「高雄捷運的車票票價較低，設計的又很先進，應該和台灣多學習」。在候車的時候，爸爸也發現月台邊界從上到下封住，這樣的優點是「能避免冷氣流掉，也能預防落軌」，因此他大讚「這樣成本雖然比較高，但比較好」。

最後Mana爸爸分享乘車體驗，認為高雄捷運設計的很現代，而且QR Code車票成本降低，在車廂裡面也很安靜、舒服，窗戶面積大，能夠讓乘客沿途欣賞風景，爸爸也大讚「台灣整體有很多綠色植物」。

日籍YouTuber 「Mana」帶日本爸媽來台灣玩，爸爸看到高雄捷運方便又有設計感，大讚「很先進」。圖擷自YouTube 我是Mana
日籍YouTuber 「Mana」帶日本爸媽來台灣玩，爸爸看到高雄捷運方便又有設計感，大讚「很先進」。圖擷自YouTube 我是Mana

底下也有許多網友回應「小時候住高雄十幾年，每次回去都驚豔高雄的進步，如同Mana爸爸說的『不是盲目的創新，而是長期都市規劃』」、「我很喜歡爸爸用自己的專業在體驗城市，也傳達很多知識給我們，真的非常帥氣」、「爸爸好可愛，觀察非常細膩，文化差異的接受度也很強」。

YouTuber 日本 高雄捷運

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