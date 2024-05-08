台南4月底停電...波及20場告別式「喪家跳腳」 殯葬所：增備用電力

台南市南區25日上午7時39分發生近5000戶大停電，台南市立殯儀館4大禮廳全部停擺，直到近1小時後才恢復電力，共有20場告別式受影響，民政局解釋是因台電電力設備跳脫導致。今天議會多位議員提出關切，南市殯葬所表示，會盡快完成轄管殯葬設施設備供電問題改善，提供民眾安心治喪，從而尊嚴、平靜的向逝者告別的場所。

南市殯葬所表示，4月25日上午7時39分因台電供電設施故障，導致南區殯儀館內停電約半小時，影響喪家辦理告別式，停電當下館內2組發電機隨即啟動發電，迅速恢復遺體冷凍櫃供電，及禮廳、和平堂、永安堂等設施110V照明與插座供電，降低對民眾治喪儀式的影響，惟復電後電子輓額及喪家或業者攜帶之設備需重新啟動，造成使用不便，相關設施設備使用受影響者，皆無條件受理退費。

南市殯葬所說，殯儀館現有100KW及300KW等2座發電機組發電容量尚且足夠做為緊急供電系統使用，停電當下即接獲民眾反映禮廳內沒有冷氣，電子輓額沒有開啟等問題，經檢查發現，冷氣屬於高耗能設備，原本就未接入緊急發電系統，另電子輓額及顯示器等資訊設備因無法自動復歸，停電後需再人工開啟，因而影響民眾使用電子輓額、播放生平事蹟等狀況，後續將就設備電力供應進行改善，如加裝不斷電系統，維持資訊設備供電不中斷、重新檢視各硬體設施電力使用需求，將必要設備均納入緊急供電系統等措施。

殯管所所長廖偉登表示，送往生親人最後一程沒有辦法重來，各殯葬設施如果發生停電問題，影響喪家的治喪流程，容易產生不可抹滅的心理影響，除立即與台電公司嚴正反映，本於同理心以及對於設施管理的責任，會盡快完成轄管殯葬設施設備供電問題改善，提供民眾一個可以安心治喪，從而尊嚴、平靜的向逝者告別的場所。