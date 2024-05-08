TAG Heuer重開板橋大遠百店 首獻新款計時碼表、加碼骨董時計巡迴展

瑞士高級腕表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）隨著板橋大遠百陸續改裝，重開新店之外，品牌還為此帶來骨董計時碼表巡迴展，與今年4月剛曝光的「熊貓面」Carrera系列計時表款相輝映；開幕當天，大中華區總裁Yassin Tag也特別來台參與，還找來男星修杰楷出席記者會。

擁有多元身份的修杰楷提到自己「很喜歡看賽車」，還透露曾經想過要現場觀看F1賽車，所以一看到TAG Heuer新店面前車手MaxVerstappen形象廣告就很有感，而且在逛完之後，分享說「最打動我的就是骨董表那區」。同時出席記者會，修杰楷也搶先搭配新款Carrera系列計時腕表，並表示「喜歡表面設計，很快能看清楚時間」，而且對配置鍊帶「愛不釋手」覺得很適合台灣天氣來使用。

TAG Heuer大中華區總裁Yassin Tag（左）與修杰楷（右）站台板橋大遠百新專賣店開幕。記者沈昱嘉／攝影

嶄新的TAG Heuer板橋大遠百店有別於一般專門店的櫥窗展示，而是以F1冠軍車手MaxVerstappen形象廣告以及通透落地門窗迎賓。採用灰色調與黑色金屬線條形成俐落對比，並結合石材和淺色木質元素增添溫暖，讓店裝散發著精緻現代氣息。內部藍色牆面呼應Monaco系列招牌表面色彩，營造出動感與活力的空間氛圍。不僅如此，設計融入了品牌傳統與賽車運動裝飾，從製表工藝圖、賽事獎盃以及賽車帽等處處讓人想起賽車的激情和核心價值。同時，隱身於店內深處更設有VIP室，實現個性化和以客戶為中心的承諾，得以享受隱密且舒適的購物體驗。

遠東百貨總經理徐雪芳（左一）、修杰楷（左二）、品牌大中華區總裁Yassin Tag（右二）與品牌台灣總監鄭安生（右）一同為新專賣店剪綵揭幕。

而為了新專賣店開幕，TAG Heuer特別搶先獨家上市4月才在日內瓦曝光的Carrera系列計時腕表，以及援請總廠借出多款骨董鐘表作品。這只新計時碼表，由於具備銀色表盤搭配2個黑色小表盤，因此被消費者暱稱為「熊貓面」，同時也是新一代Carrera系列首款採用精鋼表鍊搭配Glassbox拱形結構表鏡的設計。另外，從即日起到5月19日為止，TAG Heuer也在板橋大遠百店上，舉辦「追夢前行，競逐不止」骨董時計巡迴展，包含1916年起到2004年之間，多款品牌重要及獨創功能腕表作品，想了解TAG Heuer計時碼表發展歷程的人，不容錯過。

修杰楷出席TAG Heuer板橋大遠百新店開幕記者會。記者沈昱嘉／攝影

嶄新TAG Heuer板橋大遠百店有別於一般專門店，以F1冠軍車手 MaxVerstappen形象廣告以及通透落地門窗迎賓。圖／TAG Heuer提供

設計細節融入了品牌傳統與賽車運動裝飾，從製表工藝圖、賽事獎盃以及賽車帽，處處讓人想起賽車的激情和品牌核心價值。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer板橋大遠百店最深處更設有VIP室，實現個性化和以客戶為中心的承諾。圖／TAG Heuer提供

從即日起到5月19日為止，TAG Heuer也在板橋大遠百店上，舉辦「追夢前行，競逐不止」骨董時計巡迴展。圖／TAG Heuer提供