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阿里山林鐵成立導覽解說隊 16人通過三階段考核獲資格

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
阿里山林鐵成立導覽解說隊，攝影師蘇家弘也是其中一員。圖／蘇家弘提供
阿里山林鐵成立導覽解說隊，攝影師蘇家弘也是其中一員。圖／蘇家弘提供

阿里山林鐵將在今年7月1日全線通車，阿里山林鐵及文資處籌組導覽解說隊，經過三階段培訓及考核，遴選16名導覽解說員，都具備專業文史知識，且生動活潑，他們有著滿滿的故事，還有新的秘境，將提供沿線鐵道歷史、林業文化等導覽服務。

16名導覽解說員，王森林、伍于堯、李銘鐘、李繡如、郭秀芳、郭惠禎、陳碧月、陳榮森、陳重光、許源東、許瑞益、黃良日、蔡輝煌、蔡尚志、蔡月嬌、蘇家弘。

66歲的李銘鐘熱心服務，經常到各個機構擔任志工，他說，嘉義市文化中心附近有一處阿里山貯木池，那是承載他兒時快樂回憶的地方，得知林鐵招募導覽解說員，義不容辭地報名參加，邊做邊學讓他感到充實，也與妻子充滿話題。

擁有豐富生態、文史背景的攝影師蘇家弘也化身導覽解說員，他說，阿里山林鐵有百年歷史，沿途車站、隧道都充滿故事，希望將這些故事告訴更多人，導覽時將準備有獎徵答活動，贈送自己拍攝藍腹鷴等自然生物的明信片。

林鐵及文資處表示，阿里山林業鐵路是國家重要百年文化資產，不僅珍貴更深受國內外遊客喜愛，7月即將迎接林鐵全線通車，除了修復百年蒸機、新購車廂，修繕車站設施設備，也重啟導覽解說員培訓計畫，配合全線通車，讓解說服務全面升級。

阿里山林鐵導覽解說團隊成員分享，要成為解說團隊一員相當不容易，首先必須擔任林鐵及文資處志工，具備林鐵文史豐富背景知識，也要能掌握當地氣候、沿線環境，並通過多元課程培訓，包括筆試、口試及實地演練三階段嚴格考核，才能具備解說員資格。

導覽解說團隊經過一路培訓至今，共有16人脫穎而出，正式成為導覽解說員。林鐵及文資處表示，通過考核的解說員經驗都相當豐富，最長服務年資達15年，且多具備生動活潑、互動性強等個性，對待遊客溫暖親切，過往擔任林鐵及文資處志工時，就已獲得許多遊客喜愛。

林鐵及文資處指出，阿里山林鐵導覽解說隊是經林鐵文資處培訓、認證的團隊，具備公開收費標準與申請管理制度，可提前14天預約，盼未來搭乘林鐵不只是觀光旅遊，更透過導覽解說員的暖心親切的服務與知性傳遞，用文化深化觀光，一起發掘林鐵的文化價值。

阿里山林鐵成立導覽解說隊，16名成員通過三階段考核，將提供專業且親切的導覽服務。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵成立導覽解說隊，16名成員通過三階段考核，將提供專業且親切的導覽服務。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵成立導覽解說隊，攝影師蘇家弘也是其中一員。圖／蘇家弘提供
阿里山林鐵成立導覽解說隊，攝影師蘇家弘也是其中一員。圖／蘇家弘提供
阿里山林鐵成立導覽解說隊，16名成員通過三階段考核，將提供專業且親切的導覽服務。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵成立導覽解說隊，16名成員通過三階段考核，將提供專業且親切的導覽服務。圖／林鐵及文資處提供

團隊 文化資產 阿里山

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