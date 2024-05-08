4位神級美人同框飄仙氣！東京大學校花曬「1合照」 網見身分暴動：以為是女團

曾經在2020年奪得「東京大學校花」稱號的神谷明采，擁有神似石原聰美的清新美貌，氣質又空靈的氛圍，讓她彷彿自帶仙氣濾鏡。近日她在Instagram上分享自己和4位姊妹久違的合照，媲美女團的高顏值立刻引起網友轟動，紛紛直呼「還以為是偶像團體」、「奇蹟般的美人姊妹」、「真想看看她們父母的臉」。

根據日媒「體育報知」報導，今年24歲的神谷明采不僅外貌出眾，更在2020年進入「日本最高學府」東京大學就讀。大學時期就小有名氣的她，剛升上大一就奪得「東京大學小姐」的大獎。隔年春天，神谷明采在日本校園美女選拔活動「Miss of Miss」拿下最大賞，順勢與經紀公司簽約，展開演藝活動。不過她也沒有因此荒廢學業，在今年4月成為東京大學研究生，修習公共政策研究生院經濟政策課程，是名副其實的「最美女大生」。

不過這樣的「神級基因」可不只在神谷明采身上體現，這位氣質美人在5月5日發布了一張與親姊妹合影的照片，引起廣大網友的熱議。只見圖中四位少女並排坐在餐桌前，從「神複製」的五官就能看出一家人的優良基因，身為次女的神谷明采也開心的表示，自己久違和姊妹在家庭聚會上碰面，但「每次和姊妹聚在一起都很愉快」。

神谷明采近日在Instagram上分享自己和4位姊妹久違的合照，媲美女團的高顏值立刻引起網友轟動。圖／截自神谷明采Instagram @asa_kamiya

貼文曝光後，神谷一家4姊妹的驚人美貌驚艷網友，紛紛讚嘆「神谷家族太強大了」、「每個人都很漂亮，不過看著妳們的時候還是會先注意到知彩」、「難得一見的美人4姊妹」、「4位都是女神」、「奇蹟般的美人姊妹」、「神谷一家感情真好，4姊妹的私服也超可愛」、「真想看看她們父母的臉」、「還以為是偶像團體」。

神谷家姊妹時常一同出遊，過去一系列的4姝同框照也被翻出，2023年10月，神谷明采就曾曬出4人在沖繩旅行的泳裝照，並自豪地介紹自己的家人，從這裡也可以看出神谷家姊妹情深。