C羅也打包回家 烏拉圭2：1淘汰葡萄牙

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-01 04:15 用LINE傳送

葡萄牙遭淘汰，球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）賽後表情十分沮喪。 圖／路透

兩大球星梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）都在同一天遭到淘汰，世界盃足球賽進入16強，葡萄牙雖然攻破烏拉圭球門，但烏拉圭靠著卡巴尼（Edison Cavani）單場進2球的表現，以2：1淘汰葡萄牙，C羅打包回家。

開賽僅第7分鐘，烏拉圭就取得領先，蘇亞雷斯（Luis Suarez）在禁區外找到空隙，右腳將球高吊進禁區，由卡巴尼頭鎚破網。

葡萄牙在下半場追平，第55分鐘格雷羅（Raphael Guerreiro）角球開出，佩佩（Pepe）在烏拉圭球員沒人看守下，在球門前輕鬆頭槌，將球頂進網，也是烏拉圭本屆首次掉球。

烏拉圭在第62分鐘還以顏色，本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）在中路盤帶吸引多數後衛注意，左路的卡巴尼在空擋接獲傳球，踢進單場第二球。

烏拉圭前鋒卡巴尼（Edison Cavani）獨進二球。 圖／路透

雖然處於落後，C羅仍展現風度，踢進兩球的卡巴尼在一場禁區混戰中疑似腿部受傷，C羅看到一拐一拐的他主動上前攙扶，將卡巴尼扶到場邊，卡巴尼也向教練比出換人的手勢，就此退場。

葡萄牙雖然有多達20次射門，但在烏拉圭嚴密防守下，始終欠缺關鍵一擊，最終無緣再度進球，世界盃之旅到此結束。