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世足分組第一收死亡之籤 比利時稱不怕任何對手

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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比利時以小組賽3戰全勝取得G組第一，即使面對較艱困的籤表也不怕。 美聯社
比利時以小組賽3戰全勝取得G組第一，即使面對較艱困的籤表也不怕。 美聯社

贏球站上分組第一，就將通往16強上半區的「死亡之籤」，「歐洲紅魔」比利時仍在第51分鐘由亞努扎依（Adnan Januzaj）左腳遠射破門，以1：0擊敗英格蘭，以小組賽3戰全勝取得G組第一，總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）決定迎接考驗，「我們已經準備好面對任何對手了。」

英格蘭與比利時的「英超內戰」，兩隊賽前都已6分積分在握確定晉級，此役表面上是G組龍頭之爭，問題在於G組第一將進入強敵如雲的上半籤，晉8強可能遭遇超級強隊巴西，G組第二的8強對手則是瑞士或瑞典，過關機會相對較高，也讓兩隊此役不見得非贏不可。

此戰先發陣容排出已經掀起熱議，英格蘭更換8名先發，比利時更是一口氣換了9人，包括英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）和有傷在身的比利時「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）都未排進先發，而兩人各以5記和4記進球在金靴之爭排名前二，「不想贏」的意味濃厚。

雙雙未排出最佳陣容的狀況下，火力四射的進攻大戰並未上演，兩隊上半場戰成0：0平手，直到第51分鐘才由亞努扎依在右側起左腳遠射破門，成為全場唯一進球，這一球也讓比利時站上分組第一。

賽後面對到底想不想贏下這場比賽的提問，英格蘭教頭紹斯蓋特（Gareth Southgate）說得婉轉，「我們想贏，但接下來的淘汰賽將是我們近10年最重要的比賽，所以我們必須確保我們的重點球員為比賽做好準備。」

比利時收下G組第一的晉級門票，是否開心的起來？馬丁尼茲堅稱，「老實說，我很開心。」他不認有意挑對手，「要在世界盃預測勝負並不容易，我們並沒有看晉級路上會遇到哪些對手，此刻日本就是我們唯一的頭號目標。」比利時將在16強遭遇H組第二的日本，英格蘭則是對上H組第一的哥倫比亞。

比利時英格蘭凱恩盧卡庫

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