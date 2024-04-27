快訊

日本腸胃藥「正露丸」檢測報告造假30年！製藥商遭勒令停產

近日大地震都發生在半夜？ 氣象署喊「巧合」：不排除恐觸發這件事

統神遭神罰+2！這2個YouTube頻道也消失 生活類影片沒了「統粉最黑暗的一天」

台股本週迅速收復2萬點大關 美股財報牽動後勢

中央社／ 台北27日電
台股本週大盤迅速反攻，24日收復2萬點大關。台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫
台股本週大盤迅速反攻，24日收復2萬點大關。台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫

台股歷經前1週黑色星期五，19日暴跌774.08點，創歷史最大單日跌點紀錄。本週大盤迅速反攻，24日收復2萬點大關，不過走勢震盪加大，週五集中市場指數收在20120.51點，單週大漲593.39點，漲幅達3.04%，週線順利收紅。

在籌碼面，外資中止連6週賣超，本週轉為淨流入新台幣142.69億元，投信則是連續第8週站在買方，買超194.87億元，這也創下2023年10月16日當週以來首見土洋法人聯手買超台股。合計三大法人本週買超351.57億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪認為，本週下半週指數迅速反彈，加上Google、微軟等美國指標龍頭科技大廠財報亮眼，化解科技股疑慮，重新激勵台股投資情緒；從技術面來看，台股季線扣抵值在低檔區，且均線再度全數上揚，對指數形成強勁支撐，看好台股短線反彈行情有望持續。

不過黃新迪也提醒，台股評價面已不便宜，且美國公布第1季GDP年增幅僅1.6%，遠低於預期，推升10年期美債殖利率衝破4.7%，根據FedWatch最新數據，市場預期聯準會今年僅會降息1碼，包括降息時間與幅度，都可能對於風險性資產評價造成影響，目前需靜待下週美國FOMC會議。整體來看，他預估第2季台股指數上檔空間有限，以區間整理為主。

永豐投顧分析，進入美國科技股財報季，台股跟著震盪加劇。美國時間23日德儀（TI）公布營收展望優於預期，引領美股氣氛轉趨樂觀而收紅，隔天24日外資在台灣上市櫃合計大買超345億元，但晚間Meta執行長祖克柏警告人工智慧投資龐大，需數年才能獲得回報，盤後股價大跌，立即影響25日台股氣氛，外資在上市櫃賣超282億元，前1天的買盤幾乎全吐出，顯示目前美股受重量級公司財報左右，連帶影響外資進出台股動作。

下週將輪到蘋果、亞馬遜、美超微（Supermicro）等科技巨頭公布財報，將持續牽動國內相關概念股與台股走勢。

台股 台股指數 外資

延伸閱讀

三王發威…台股多頭氣盛 股王世芯、權王台積、航海王長榮帶頭衝

Meta 釋利多 小摩按讚台鏈

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 強彈7%

就市論勢／封測、設備、板卡 題材豐

相關新聞

三王發威…台股多頭氣盛 股王世芯、權王台積、航海王長榮帶頭衝

三大法人昨（26）日同步大買，台股股王、權王、航海王等三王齊步發威，AI、半導體、航運族群大舉吸金，推升台股以跳空開高收...

台股本週迅速收復2萬點大關 美股財報牽動後勢

台股歷經前1週黑色星期五，19日暴跌774.08點，創歷史最大單日跌點紀錄。本週大盤迅速反攻，24日收復2萬點大關，不過...

千金股反攻 四檔漲停

千金股昨（26）日漲多於跌，世芯-KY上演跌深大反彈戲碼，股價開高收高、盤中即強鎖漲停，並重返股王寶座；其餘漲停的千金股...

Meta 釋利多 小摩按讚台鏈

Meta宣布今年資本支出將上調至350億-400億美元，年增調幅均值38%，摩根大通（小摩）預期，Meta明年將採購8,...

興櫃一周回顧／昱厚生技勁揚四成 居冠

台股本周跌深反彈，帶動興櫃市場個股同步漲多於跌，統計332檔興櫃個股本周平均上漲0.62%，盤面呈現類股輪動，其中生技醫...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 強彈7%

台股急速下殺回測季線後，本周隨中東地緣政治風險降溫，展開跌深反彈，收復2萬點關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。