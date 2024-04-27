常收不到國家警報？氣象署：用途非通知「地震要來了」曝發布條件

今天凌晨2點21分、2點49分花蓮近海接連發生規模6.1、規模5.8地震，北部有發布國家級警報，也嚇醒許多正在睡夢中的民眾。最近因為地震頻率高，但不少人認為收不到或是來的太慢，氣象署也釋疑說，其實國家級警報的用途並不是告訴大家「地震要來了！」。

報地震 - 中央氣象署昨天(26日)在臉書指出，其實國家級警報的用途是針對可能「致災」的情況「強制」告警。有很多人會認為「自己總是收不到」。氣象署也說，為了不放羊，並且讓預警發揮作用，所以才設定比較高的發布門檻，地震預估規模5.0以上且所在地預估震度4級以上，才會收到。

另外，如果是簽約合作的軟體、APP或是自動控制智慧減災等應用，就沒有這層限制，當達到發布門檻，地震預估規模4.5以上且所在地預估震度3級以上，地震速報軟體會發布警報，使用者也可以針對需求設定提醒。

氣象署也表示，地震速報資訊會無償提供給合作的企業或個人開發者應用，讓更多使用者方便獲取地震速報資訊，擴大地震災害即時警報的發布範圍，目前也有許多成功合作案例。

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