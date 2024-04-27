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等待西方武器運抵 烏克蘭警告俄羅斯鎖定鐵路攻擊

中央社／ 基輔26日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

烏克蘭今天在等待美國新武器運抵之際警告，俄羅斯加強攻擊鐵路，企圖在新一波攻勢前切斷軍事供給。

法新社報導，烏克蘭擔憂俄羅斯尋求在具象徵意義的5月9日二戰勝利日前夕占盡戰場優勢。雙方持續發動致命的跨境空襲，兩邊前線人員說今天至少有5人喪命。

烏克蘭安全消息人士告訴法新社，俄羅斯意圖破壞烏克蘭鐵路基礎設施以「癱瘓軍用貨品的運輸和流動」，同時準備推進。

消息人士還說：「這些是進攻前的標準步驟。」

俄軍在前線具有火力和兵力優勢。基輔當局警告，未來幾週的作戰將變得更加艱難。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天宣布對烏克蘭軍事增援60億美元，為歷來最大的單筆援助，將包含愛國者（Patriot）和國家先進防空系統（NASAMS）攔截飛彈

這是繼總統拜登簽署法案授權總計610億美元援烏新資金後，美方本週第2項援烏計畫。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他認為俄國有意讓俄軍在5月9日前占領烏克蘭東部戰略重鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）。他今天說，美方拖延了數月才增援，導致烏軍在戰場上蒙受損失。

烏克蘭國營鐵路公司「烏克蘭鐵路」（Ukrzaliznytsia）客運主管證實俄羅斯升高對鐵路站點的攻擊，「他們一直不分青紅皂白打擊車站」。

鐵路公司表示，烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）昨天發生俄羅斯飛彈攻擊，造成3名鐵路人員喪生，4人受傷；哈爾科夫州（Kharkiv）巴拉克列亞（Balakliya）鐵路設施昨天也遭遇俄軍攻擊，造成10名平民受傷。

俄羅斯國防部今天表示，針對頓內茨克州烏達奇涅（Udachne）的空襲目標是透過鐵路運輸的「西方武器和軍事裝備」，還說已打擊巴拉克列亞鐵路裝載設施。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 飛彈

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