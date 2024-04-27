MLB／大谷翔平轟掉噓聲 道奇本季最大得分痛宰藍鳥

道奇隊日本球星大谷翔平在藍鳥球迷噓聲中開轟，追平自家教頭紀錄，道奇隊也在今年首場作客多倫多賽事寫下本季最高得分，以12：2拿下勝利，藍鳥隊還需要換上野手消化局數。

大谷翔平去年成為自由球員後，一度傳出搭上飛機要與藍鳥簽約，事後證明烏龍一場，大谷雖然沒參與假消息的製造，但今天首局站上打擊區依舊受到噓聲伺候。

The boo birds were out in Toronto before Shohei Ohtani's first at bat 🔊👀



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不過，大谷翔平直接把球扛出右外野全壘打牆，用陽春砲向藍鳥球迷打招呼，藍鳥球迷接下來的打席還是繼續噓，但音量減弱。

Shohei Ohtani 🤝 Toronto



His 3rd homer in 5 games 👀



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而大谷後面4打席沒能再敲安，3局上在球隊6分大局裡，1次四壞保送、1次滾地球出局，另外5局、7局也都是滾地球出局，9局上對方換上野手投球，大谷也退場休息。

道奇隊在3局上一輪猛攻，單局6支安打，孟西（Max Muncy）的3分砲最為致命，4到6局也都持續進帳追加4分，包含簡森（Danny Jansen）陽春砲擴大分差。

藍鳥先發投手巴塞特（Chris Bassitt）僅投2.2局就丟掉7分，接下來只好採取投手車輪戰，9局上乾脆由工具人「IKF」基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）上場投球，雖然因為保送、安打、高飛犧牲打掉1分，但仍吃下1局。

大谷翔平總計4打數1安打，1分打點，打擊率3成52，今天的全壘打讓他以7轟追平羅伯茲（Dave Roberts），並列道奇隊史最多轟的日本出生球員。

而大谷翔平最近5戰敲出3轟，本季累積22支長打是大聯盟第一，而自1901年以來，開季前28場比賽敲出最多長打紀錄是1936年狄馬喬（Joe DiMaggio）的25支，大谷並列史上第四。

隊友大量分數支援，道奇隊先發投手史東（Gavin Stone）也投得輕鬆寫意，7局僅被敲2支安打，丟掉1分，壓制藍鳥隊拿下本季第2勝。