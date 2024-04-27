「媽祖生」撞五一勞動節！三生肖當天必拜拜…轉運發財貴人到

農曆3月23日是俗稱的「媽祖生」，當天適逢五一勞動節，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「媽袓生，3生肖拜完媽祖後好運立刻到」，快去拜拜，讓讓自己好運翻倍。

TOP 3: 屬龍／打理外表、要升官了

屬龍的朋友在媽祖生當天，建議打理一下外貌及行為再去拜一下媽祖，戀愛運勢也能提高不少，若有喜歡的人，或許可以為自己創造機會，贏得對方的芳心。

另外你在學習上的表現會更佳亮眼。不論學生或是想要準備考試，對於不懂的事情很容易開竅，當然不論是課業還是工作上的問題，只要用心學習，常常是一點就通，很得人欣賞，也因此容易得到不錯的名聲。接下來的幾個月時間中，也有機會認識不錯的名人，或高官權貴的人，有機會能為自己的事業或人脈，建立良好的基礎，日後得到晉升的機會也比別人多很多。

TOP 2: 屬豬／正財運強、桃花超旺

屬豬的朋友在媽祖生當天，可以拜媽袓就能得到神明加持，知道該如何讚美與鼓勵他人，甚至還會去調解別人的困難；說話的口條，及溝通能力也增強很多。另外說話風格更加樂觀且自信，興趣學習範圍更為廣泛，自然而然的展現出潛在能力，身邊同事及朋友，都願意靠近你學習，有機會得到專業人士的賞識，升官加薪或事業走強的機會也多了不少。

同時在物質生活方面，也有享受的機會，不僅有舒適的生活條件，還能享受美食，使身心都更為愉悅。當然也懂得打扮並展現自己，給人一種賞心悅目的感覺，因此桃花運也更為旺盛，單身族群可多把握好機會，特別是有曖昧關係的，有機會修成正果。若有投資買賣的，會更加有生意頭腦，尤其是正財，不妨好好專注在財務，會有財產翻倍的好時機出現。

TOP 1:屬狗／拜神積福報、貴人到

屬狗的朋友，建議您在媽祖生當日，拜一下媽祖會有不錯的福報出現，很多幸運的事會發生，保持樂觀的心，大部份能心想事成。此時容易遇到有共同理念的人，若要打拚事業或創業的，可好好把握這段期間遇到的人，多與他們聊聊，說不定會遇到生命中的伯樂或是貴人。人際關係也提升很多，若是有新認識的，與對方的交流會顯得輕鬆自然；在團體中，也有機會成為領導者，為他人提供有用訊息，或是成為他人的貴人，利人也利己。

除此之外，不論是正偏財，都會提升很多。只要事業上好好的積極努力，業績獎金或紅利，都能夠有機會獲得；而若有閒錢，不妨去小試個手氣，贏得一些額外的財富，也是不錯的方式，但應當拿捏好分寸才是。另外這段時間，好奇心也比較強，學習上會有比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入。

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